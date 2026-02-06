'I ŠTA ĆETE TE NOĆI... ŠTA ĆETE DA RADITE?' Vučić o pretnjama blokadera zbog izbornih rezultata - Ima hrabrih ljudi, kojima je Srbija JEDINA SUDBINA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, nakon otvaranja rekonstruisane zgrade gimnazije u Mladenovcu, govorio i o političkim temama.

Na pretnje blokadera da neće priznati izbore i tvrdnje da izbora neće biti, Vučić ističe da ljudi u Srbiji dobro znaju da kada on nešto kaže, to se uvek i ostvari.

- Danas neki misle da je nečije vreme prošlo, video sam neke od njihovih analitičara šta će da rade te noći. Šta ćete te noći? Izaći ćemo sa tačnim rezultatima, imaćete više predstavnika na svakom biračkom mestu. I šta ćete da radite? Sve ovo što ste obećavali da ćemo da plivamo, sve ovo. Kažu bes građana je strašan. Znate li koliki je bes građana prema njima - zapitao je on.

Rekao je da je potrebno da neko blokaderima i njihovim analitičarima pokaže brojeve, da vide šta se stvarno dešava i kako građani Srbije ustvari misle.

- Dok god oni pričaju o lustraciji, progonima, hapšenjima i mučenjima, ja sam srećan. U tom partijskom smislu sam srećan, nisam srećan kao predsednik, voleo bih da imamo malo odgovornije ljude i protivnike - naglasio je predsednik.

Vučić je na kraju rekao da ima hrabrih ljudi, kojima je Srbija jedina sudbina.

- Ti ljudi se plaše samo Boga, a ne onih koji na Boga nisu mislili - rekao je na kraju predsednik.

Autor: D.Bošković