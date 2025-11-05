'MORAMO DA SE RAZLIKUJEMO OD SVAKOGA KO ŽELI KRVOPROLIĆE' Vučić poslao važnu molbu građanima Srbije koji se danas okupljaju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o udarnim političkim temama.

- Ljudi sve bolje razumeju šta je to što se događa, ali je za mene važno da kažem, znam da ljudi koji dolaze danas da pozdrave momke sa KiM i koji su spremni za skup u Novom Sadu. To je smisao skupa. Ti ljudi koji su u Pionirskom parku, tu su osam meseci, nikad nisu menjali mesto, nikad nisu dirali ni napali, upucali. Nikad nikog nisu vređali. Neki drugi su došli da bi njih provocirali. Napali su ih, upucavanjem Milana, pa fizički na sam park, kamenicama, šipkama. Molim organizatore, jer ne učestvujem, molim ljude koji dočekuju Srbe sa KiM, važno je da ljudi koji organizuju skup podrške narodu na KiM, to nije skup podrške meni. To je skup podrške miru, stabilnosti, drugačijoj politici koju zahtevaju blokaderi - rekao je Vučić.

- Moramo da se razlikujemo od onih koji svakoga dana žele krvoproliće. Molim organizatore i ljude koji ih dočekuju, sa pravom, da nijedna reč nijedno slovo ne bude izrečeno protiv Dijane Hrke - rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić