AKTUELNO

Politika

'MORAMO DA SE RAZLIKUJEMO OD SVAKOGA KO ŽELI KRVOPROLIĆE' Vučić poslao važnu molbu građanima Srbije koji se danas okupljaju

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o udarnim političkim temama.

- Ljudi sve bolje razumeju šta je to što se događa, ali je za mene važno da kažem, znam da ljudi koji dolaze danas da pozdrave momke sa KiM i koji su spremni za skup u Novom Sadu. To je smisao skupa. Ti ljudi koji su u Pionirskom parku, tu su osam meseci, nikad nisu menjali mesto, nikad nisu dirali ni napali, upucali. Nikad nikog nisu vređali. Neki drugi su došli da bi njih provocirali. Napali su ih, upucavanjem Milana, pa fizički na sam park, kamenicama, šipkama. Molim organizatore, jer ne učestvujem, molim ljude koji dočekuju Srbe sa KiM, važno je da ljudi koji organizuju skup podrške narodu na KiM, to nije skup podrške meni. To je skup podrške miru, stabilnosti, drugačijoj politici koju zahtevaju blokaderi - rekao je Vučić.

- Moramo da se razlikujemo od onih koji svakoga dana žele krvoproliće. Molim organizatore i ljude koji ih dočekuju, sa pravom, da nijedna reč nijedno slovo ne bude izrečeno protiv Dijane Hrke - rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#OKUPLJANJE GRAĐANA

#krvoproliće

POVEZANE VESTI

Politika

'SRBIJA ĆE DA POBEDI' Vučić: Mislim da će studenti biti pametniji od nekih profesora! Nemamo više vremena za gubljenje, moramo da se spremimo i da rad

Politika

NEMAJU POLITIKU Vučić: Političke kolovođe onih koji bi da ruše Srbiju sede van ove zemlje

Politika

'28. MARTA BIĆE NAJVEĆI SKUP U ISTORIJI SRBIJE' Vučić: Više niko neće da maltretira Srbiju, država će da bude država, zakon će da se poštuje, nema dod

Politika

'TO POSTAJE ŽARIŠTE NEIZVESNOSTI' Vučić o Dodiku, Piculi, veličanju ustaštva u Hrvatskoj: Videli ste tužni snimak te dečice od 7 godina koja viču 'Za

Politika

'PUCNJAVA JE POTEZ OČAJNIKA, NAJVAŽNIJE JE DA SMO SAČUVALI MIR!' Vučić o napadu ispred Skupštine, situaciji sa gasom i NIS-u, susretu Putina i Trampa,

Politika

'Jokić i Đoković su ponos Srbije! Hajde da pobedimo Amerikance dva puta': Vučić o našim najboljim sportistima