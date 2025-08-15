NEMAJU POLITIKU Vučić: Političke kolovođe onih koji bi da ruše Srbiju sede van ove zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras o aktuelnim političkim temama, sa posebnim akcentom na delovanje blokadera i njihovih političkih kolovođa.

Kako je rekao, ljudi će uvek obnavljati polupane prostorije i da mu nije jasno šta je neko postigao paljenjem bilo čega.

- Problem je što nemate politiku, ideju, političke kolovođe onih koji bi da ruše Srbiju ne sede ni u Beogradu, ni u Novom Sadu, sede van ove zemlje. Oni bi da sruše Srbiju. Ljudi su kada je gađan RTS gledali kako da gone Milanovića nego one koje su ih stvarno ubili. To je nešto kod nas vrlo čudno, nikada ne želimo da vidimo šta je stvarna istina, jer nam je lakše da gonimo svoga subašu i da nekog u svojoj blizini uvek optužujemo. To je kao kada pijani muž dolazi kući i bije ženu i decu jer nije smeo da kaže ništa svome šefu na poslu, ali će da se iživljava nad njima, jer su mu oni krivi za sve - rekao je Vučić za Javni servis.

Autor: S.M.