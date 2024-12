Iza mene će ostati najbolja Srbija u istoriji! Vučić: Ostvarili smo rekordne direktne strane investicije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras, govoreći o aktuelnim političkim temama, žestoku borbu protiv korupcije.

"Koliko god da sam govorio, ljudima iz vlasti na jedno uho uđe, na drugo izađe. Do 31. marta građani Srbije videće najžešću borbu protiv korupcije u poslednjih 24 godine", rekao je Vučić za Javni servis.

Ljudi žive bolje i zadovoljan sam zbog toga. Ono što je dobro kod protesta studenata, to je što su pokrenuli jedno pitanje. Sva su dokumenta dostupna. Ako je bilo ko bio korumpiran, odgovaraće. Kao da smo izgubili energiju da se borimo protiv onih koji su zloupotrebljavali svakog od nas. Znate li koliko puta nedeljno čujem 'Šef je to rekao'. Sve naše službe da rade taj posao. Neko kaže 'Vučić je vlasnik voza Beograd - Novi Sad', a i to smo čuli. Sve što kažu, mora da se proveri. Jesam li vlasnik toga ili nisam, jeste li moj brat. Tu će biti mnogo ljudi iz vrha lokalne i regionalne vlasti

Dobio sam potvrdu za sankcije NIS-u "Brine me moguće uvođenje sankcija NIS-u, a imam potvrdu da će biti oko 1. januara".

"Savim izvesno je da će doći do formiranja velikog pokreta na čijem čelu neću biti. Želim da više ljudi odlučuje. Od 15. marta ljudi će moći da se učlanjuju. Ista je ideja kao Narodni pokret. Ta ideja je sazrela. Naravno da se oslanjam na SNS", rekao je Vučić.

"U zatvor se ne ide za bahatost, već za kriminal. Dela će pokazati u narednih stotinu dana. Nije to lako pokrenuti niti promeniti navike ljudi, ali videćete velike promene", dodao je on.

Došao advokat i kaže i to što je bacio dve baklje malo zapalio zavese u Gradskoj kući. Morate da slušate i takve gluposti. Ja sam za to da svako ko je počinio krivično delo - da ide u zatvor. Da odgovaraju i oni koji su uletali kolima u studente i oni koji su bez razloga skakali po kolima. Ali o tome ne odlučujemo ni vi ni ja, nego pravosuđe

Osvrnuo se i na pisanje opozicionih medija:

Ovde piše 'ko su pripadnici Vojske Srbije kojima bi Vučić da razbaca studente'. Napišite da sam Hitler ili nepomenik, ali kako možete ovako masno da lažete da biste se dodvorili vašem gazdi, kriminalcu Šolaku. Ja sam rekao, kada je Đilas napao studente, mladiće, a oni nisu pobegli, svi su ućutali, niko nije smeo da kaže da je on napao mlade ljude, našu budućnost"

Na pitanje da li razume studente, kaže:

"Nema sumnje da su u nečemu razumem. Da li ih sasvim razumem? Teško mi je da to kažem, jer sam mnogo stariji. Drugačija je energija. Mladi ljudi uvek dobro donose, a pričam o punoletnim mladim ljudima".

"Oni imaju ogroman elan i energiju. Pokazali su se pametnijima od ovih koji bi da ih iskoriste. Koriste sve naučeno. Više od tih trikova, sviđa mi se polet da menjaju svet", rekao je Vučić.

Ovo je važna vest: Zaključno sa 21. decembrom ostvarili smo rekordne direktne strane investicije - 5,67 milijardi evra. Kada pogledate stopu rasta, gde je Srbija druga, zapitate se 'zašto bismo ovo rušili.Doći će vreme kada će videti koliko je iskustvo važno i koliko im znanja nedostaje.

Predsednik Srbije je rekao da će biti još zemalja koji će povući priznanje Kosova, zemlje sa divnih kontinenata - Afrike i Azije.

Kada je reč o protestima, Vučić je rekao da nisu radi da govore ni razgovaraju ni sa kim, jer ako bi razgovarali sa mom bili bi izdajnici.

O opoziciji:

Uvezali su i Vojvodinu kao svoju temu, kao što vidite od Ješića i drugih. Pokušali su opozicioni političari, umesto studentskog pokreta, da kažu da podržavaju proteste.Ko je podržao proteste? Da li ih je podržao Aljbin Kurti? Otvoreno i javno u Zagrebu. Da li su svi hrvatski političari i mediji stali na stranu protesta uz brutalnu kampanju? Da li su svi bosanski političari? Milo Đukanović

Osvrnuo se i na ljude iz Srbije koji su podržali proteste:

"To su isti ljudi koji su podržali litijum - Novak Đoković, Ivana Španović, Bogdan Bogdanović, Željko Obradović... Nemam nikakav problem, to je njihovo pravo. To je demokratija. To je milina. Nije me niko iznenadio, to su isti ljudi".

Nije se Vučić složio da je ovo društveno velika kriza.

"Sekiracija naroda je ogromna što im neko blokira put. Ali strpite se".

"Ja sam primio ljude iz prosvete. Na njihov zahtev. Došli kod mene, izneli zahteve, ja im sve zahteve prihvatio. Sad sam prihvatio jer su to malo drugačiji zahtevi, to što su tražili niko do kraja ne može da ispuni Da bismo ispunili sve zahteve morali bismo da izdvojimo dodatnih 260 miliona evra. Posle 15 sati rekli su - ne može".

Obraćajući se prosvetnim radnicima, predsednik Srbije je rekao:

Nemojte da izvodite decu na ulicu. Nataša Kandić kaže da je to bajka od protesta, i za Severinu, i Selmu Bajrami... Kada sve stavite na takav način, dođite da razgovaramo i pronađemo rešenje, a ne da slušate političare

Vučić istakao brojne rezultate ostvarene u prethodnom periodu:

- Da me naterate da potpišem ostavku? Ne postoji mogućnost. Obećao sam narodu da ću otići sam. Iza mene će ostati najbolja Srbija u istorijii. Srbija ima najbolje plate i penzije u istoriji, ima najbolju železničko-putu infrastrukturu u istoriji, ima najjaču vojsku u istoriji... Er Srbija imala dobit više od 50 miliona evra - naveo je Vučić i dodao:

2012. za lica obolelih od retkih bolesti bilo je 64.414.000 dinara, a za 2025. ćemo izdvoijiti više od 31 milijarde! To je više od 500 puta više. E te rezultate ne možete da mi izbijete iz ruke

Govoreći o svojoj deci, rekao je:

"Danilo je mnogo emotivniji od Milice. Kada je došao kod mene ljut, pita šta je ovo tata i pokazuje mi nešto na društvenim mrežama. Ljut zbog porodilišta u Pančevu, kaže kako ovde deca da se rađaju. Ja mu rekao da sedne i objasnim koliko smo bolnica sagradili. Nisam mogao da ga ubedim dva dana. Onda sam razmislio i pozvao i rekao da tamo to srede za 10, 15 dana. Ne može uvek sve".

Naglasio je da će država naći novac za subvencionisane stambene kredite:

"400 miliona evra za oko 6.000 stanova. Ima jedan problem, koji je lukavo uočio Ćulibrk - kaže uzmite kredit i nemojte da vraćate. Momak ili devojka od 20 godina koji su došli iz Priboja, Pirota, Preševa da studira u Beograd ili Novi Sad. Dovoljno im je učešće od 1 odsto. Skoro pa džabe".

"To je naš ekonomski projekat. Hoćemo da nam se mladi što pre osamostale i počnu da rade".

"Imamo na računu pet milijardi evri, ali ne može to tako da se troši, mora da se vodi računa o definictu. Pet milijardi na računu nemaju mnogo veće zemlje".

"Ako mene pitate, u narednih godinu dana Amerikanci će da kupe Severni tok. Zapamtite moje reči, tu će oni da se dogovaraju sa Rusima. Evo da vidimo 30. decembra sledeće godine", naveo je Vučić.

Predsednik Vučić je, komentarišući razvoj situacije u svetu kada Donald Tramp 20. januara preuzme predsedničku funkciju u SAD, ocenio da sledi žestok sukob Amerike i Kine, koji će se, na koncu, završtiti dogovorom.

"Oni će ići u žestok sukob sa Kinom, jer znaju da im je Kina najveći takmac za svetsku dominaciju. Ali moraće da naoprave dogovor sa Kinom i krenuće na Evropu... Za ne više od godinu dana, Amerikanci će kupiti Severni tok", rekao je Vučić.

Smatra da će se o kraju rata u Ukrajini dogovarati Amerikanci i Rusi.

"A mi mali da se sakrijemo pod kamen i gledamo kako da sačuvamo sopstvenu zemlju... Biće mnogo problema, ali ako budemo radili svoj posao kako treba ne vidim velike poteškoće u budućnosti".

"Veoma sam zabrinut, svakodnevna je kampanja u Sarajevu protiv srpskog naroda. Ja nikad neću dozvoliti takvu kampanju protiv Bošnjaka. Sada je četiri puta više Pazaraca koji dolaze u Beogradu nego u Sarajevo, što je ranije bilo drugačije. Ovo što rade i predsedniku Dodiku i Republici Srpskoj nije dobro, RS, kao BiH, uvek može da računa na Srbiju. Nisam optimista. Daću sve od sebe da bude mir".

"Sada se sve vidi. Ranije smo mogli da računamo na Ruse i Kineze od velikih sila, kao i danas. Trebalo bi 9. maja da idem na paradu u Moskvu, zajedno sa Ficom. Danas cela Evropa razume šta se događa u Prištini. Mnogo su lagali. Samo neka nastave svoj posao, a mi ćemo svoj. Bićemo uz svoj narod na Kosovu".

"Ja ne mislim da će se američka politika prema Kosovu mnogo promeniti, ali nadam se da će se promeniti. Imam mnogo prijatelja u Trampovoj administraciji. Sa mnogima sam već razgovarao. Imao i Srbina Roda Blagojevića, koji je veoma poštovan".

Autor: Snežana Milovanov