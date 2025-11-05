'BAŠ TAJ ČOVEK JE UREDNIK VESTI!' Vučić: To je slika i prilika dobrog dela Radio televizije Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o udarnim političkim temama.

Vučić je između ostalog govorio i o jezivom snimku na kojem jedan od urednika RTS-a nastrašnije vređa i kune građane okupljene u tzv. Ćacilendu, želeći im da im "deca i svi u kući pocrkaju od raka".

- Ja ustajem rano, gledam vesti u 5 ujutro... Baš taj čovek je urednik vesti na Javnom servisu, čovek koji želi smrt većini građana Srbije, deci većine građana Srbije. Šokiran sam ovom izjavom. Te vesti nisu vesti, to je jeziva propaganda... To nisam video ni na N1. To je slika i prilika dobrog dela Radio televizije Srbije, Nije slučajno što smo držali skupove, upozoravali na Javni servis, kao učesnika u svim previranjima... Ali da vi dođete da proklinjete nečiju decu, da kažete da neko oboli od raka... Nemoguće je da za takvu osobu kažete da je normalna - rekao je predsednik Srbije.

Autor: Jovana Nerić