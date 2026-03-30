Uznemirujuća izjava posle izbora! Javni poziv novinara Dragana Gulića na uništavanje medija u Srbiji

Pozivi na nasilje i targetiranje medija obeležili su reakcije dela javnosti nakon lokalnih izbora u Srbiji, na kojima je, prema dosadašnjim rezultatima, vlast ostvarila ubedljivu pobedu u većini sredina.

Novinar Dragan Gulić nezadovoljan izbornim ishodom, uputio je pozive koji se tumače kao direktno podsticanje na nasilje prema medijima i novinarima.

U svojoj poruci, Gulić je nabrojao više redakcija i medijskih kuća koje je označio kao mete, koristeći formulacije koje impliciraju njihovo „sravnjivanje sa zemljom“. Među medijima koje je pomenuo nalaze se RTS, Tanjug, B92, Prva televizija, kao i više štampanih i elektronskih medija.

Ovakva retorika, koja podrazumeva javno označavanje medija kao neprijatelja i pozive na njihovo uništenje, predstavlja ozbiljan presedan u javnom prostoru i otvara pitanje bezbednosti novinara, ali i ukupne medijske scene u Srbiji.

Politički kontekst u kojem se ova izjava pojavila dodatno pojačava njenu težinu. Naime, nakon izbornog poraza dela opozicionog spektra i grupa koje su podržavale proteste i blokade, u javnosti se beleže sve češći ispadi radikalizovanog govora, usmerenog ka institucijama, medijima i političkim protivnicima.

U demokratskom društvu, mediji predstavljaju jedan od ključnih stubova javnog života, a pozivi na njihovo uništavanje, bez obzira na političke razlike, predstavljaju ozbiljan izazov za institucije koje su dužne da garantuju slobodu izražavanja i bezbednost svih aktera javne scene.

Autor: A.A.