'POLITIKA NAPADA I MRŽNJE NEMA BUDUĆNOST, POLITIKA RADA IMA' Dragoslav Pavlović reagovao na novo NASILJE blokadera tokom izbora u 10 lokalnih samouprava u Srbiji

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović oglasio se povodom izbora u 10 lokalnih samouprava u Srbiji i novom haosu koji su blokaderi izazvali.

- Današnji izbori u 10 gradova jasno pokazuju razliku između politike rezultata i politike destrukcije. Srpska napredna stranka vodila je kampanju dostojanstveno, odgovorno i usmereno isključivo na građane, projekte i razvoj. Nismo napadali, nismo vređali, nismo širili mržnju. Govorili smo o radu, planovima i budućnosti. Sa druge strane, opozicija je još jednom pokazala svoje pravo lice i to pre svega u Boru i Kuli – gde im se kampanja bazira na napadima, lažima i pokušajima da kroz tenzije i konflikte dođu do političkih poena. Svaki incident, svaka teška reč i svaki pokušaj destabilizacije dolazi je upravo od onih koji danas pokušavaju da se predstave kao alternativa. Nasilje koje su nam prezentovali čitavih godinu dana utkali su u svoj izborni proces i na sam dan izbora. To za nas nije ništa neočekivano, ali zaslužuje svaku osudu - rekao je Pavlović i dodao:

- Danas se na stranu blokadera stali i neki političari iz regiona a pre svega Miro Bulj. Koristeći uvrede i najprizemniji rečnik na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokazao je potpunu nemoć politike koju predstavlja. Građani jasno prepoznaju ovu sinhronizovanu akciju blokadera i hrvatskih političara. Danas nemamo izbore između stranaka, već između rada i nerada, između odgovornosti i neodgovornosti, između stabilnosti i haosa. I zato je podrška politici koju vodi SNS još snažnija poruka nego ikada. Kao gradonačelnik Niša, osuđujem sve napade na naše članove i poručujem da ćemo uprkos tome nastaviti da radimo još jače i odlučnije. Naša obaveza je da čuvamo stabilnost, da razvijamo gradove i da ne dozvolimo da Srbija skrene sa puta napretka. Politika napada i mržnje nema budućnost. Politika rada ima – i to građani danas jasno pokazuju - rekao je Pavlović.

Autor: Iva Besarabić