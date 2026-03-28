Pavlović: Niš kao jedan od ključnih univerzitetskih centara u Srbiji

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović je sa zadovoljstvom pozdravio dobijanje dozvole za rad koja je uručena Fakultetu srpskih studija Univerziteta u Nišu.

„Sa posebnim zadovoljstvom primio sam vest da je Fakultet srpskih studija ispunio sve propisane standarde Nacionalnog akreditacionog tela i dobio dozvolu za rad. Ovo je izuzetno važan i istorijski trenutak za Grad Niš, ali i za celokupni obrazovni i kulturni prostor naše zemlje. Osnivanjem i akreditacijom ove visokoškolske ustanove, Niš dodatno učvršćuje svoju poziciju kao jedan od ključnih univerzitetskih i naučnih centara, ali i kao mesto koje preuzima značajnu ulogu u očuvanju, proučavanju i afirmaciji nacionalnog identiteta, jezika, kulture i tradicije srpskog naroda“, kazao je gradonačelnik Pavlović.

On ističe da u radu Fakulteta srpskih studija vidi snažan razvojni potencijal, kako u unapređenju postojećih studijskih programa, tako i u pokretanju novih, savremenih i interdisciplinarnih oblasti koje će odgovoriti na izazove vremena.

„Posebno je važno i formiranje ozbiljnog naučno-istraživačkog centra koji će se sistematski baviti srpskim studijama, povezivati stručnjake iz zemlje i inostranstva i doprinositi jačanju akademske saradnje. Grad Niš će, kao odgovoran partner, pružiti punu podršku daljem razvoju ove institucije, jer verujemo da ulaganje u obrazovanje, nauku i kulturu predstavlja najsigurniji put ka dugoročnom razvoju i prosperitetu našeg društva“, završio je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.



Autor: Iva Besarabić