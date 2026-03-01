Pavlović: Monstruozan i bezuman čin nošenja lutke predsednika Vučića razapete na krstu

Gradonačelnik Niša i poverenik Gradskog odbora SNS Niš Dragoslav Pavlović osudio je monstruozan čin blokadera koji su na njihovom propalom skupu u Nišu nosili lutku predsednika Aleksandra Vučića razapetu na krstu.

On je taj blasfemični i bezuman čin okarakterisao kao novi u nizu poziva na ubistvo predsednika Aleksandra Vučića i ruganje sa osećanjima hrišćanskih vernika u Srbiji.

– Jasna je poruka koju su blokaderi na ovaj način hteli da pošalju. Osim poziva na ubistvo Aleksandra Vučića i ruganja svemu što predstavljaju verska i nacionalna osećanja našeg naroda, oni nemaju šta drugo da ponude građanima, rekao je Pavlović.

– S obzirom da se nalazimo danima vaskršnjeg posta, bezumni čin ljudi zaslepljenih mržnjom jedino mogu da opišem rečenicom iz Biblije – Oprosti im Bože, ne znaju šta čine, zaključio je gradonačelnik Niša.

pročitajte još PAVKOV O SKANDALU U NIŠU: Sunovrat blokaderskog delovanja i brutalna dehumanizacija predsednika

Autor: Pink.rs