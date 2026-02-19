Dragoslav Pavlović: Poseta predsednika Vučića Indiji i gasna elektrana sa Azerbejdžanom, velike šanse za Niš

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović rekao je da je jako zadovoljan poslednjim bilateralnim susretima koje predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima, jer predstavljaju velike šanse za Niš. U poseti predsednika Vučića Indiji, on vidi snažan podstrek razvoju digitalnih tehnologija.

– Veštačka inteligencija najbrže se razvija u Indiji, zbog čega je vizija našeg predsednika prava, rekao je Pavlović za TV Prvu i dodao da Niš ima naučno tehnološki park koji je već prihvatio startap kompanije, kao i drugi, koji se gradi, u kome će biti smešten i institut za regenerativnu medicinu, ali i novost, da je Niš blizu da dobije deta centar, kojim bi bio zaokružen inovacioni distrikt, koji bi Niš pozicionirao na svetskoj mapi razvoja naprednih tehnologija.

– Vrlo sam zadovoljan što je naš predsednik ugostio predsednika Azerbejdžana Alijeva i što je tema tog susreta bila upravo gasna elektrana koja će se graditi nadomak Niša. Energetski objekat tog kapaciteta ne postoji u južnom delu Srbije, a kada bude uključen u sistem, manje ćemo struje da uvozimo, elektro-energetski sistem biće stabilniji, a mogućnost da u Niš dođu nove kompanije i da se otvore nova radna mesta, biće znatno veća, podvukao je gradonačelnik Niša i podsetio da upravo zahvaljujući predsedniku Vučiću Srbija ima projekat gasne inter-konekcije koja polazi iz Azerbejdžana i dolazi do Niša.

On je rekao i da gradska vlast pažljivo osluškuje potrebe svojih građana, a da je porodilište najlepši poklon Nišlijama.

– Radi se na projektu za građevinsku dozvolu i očekujem na leto početak gradnje, najavio je gradonačelnik i dodao da je cilj celokupnog njegovog rada to da porodice žele da ostanu u Nišu.

– Niš vidimo kao veliki grad i u daljem njegovom razvoju važno nam je šta Nišlije imaju da kažu, zato smo ih pozvali da učestvuju u izradi nove strategije javnog prevoza, koju smo poverili našem, niškom fakultetu – Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, koji bi to trebalo da izradi do avgusta, kada bismo krenuli u postupak izbora prevoznika, istakao je Pavlović.

Gradonačelnik je izjavio i da su Nišlije ponosne na „vlasništvo“ nad Kupom „Radivoja Koraća“, koji je već 21 godinu u Hali „Čair“ u Nišu, a da je fokus ovogodišnje organizacije da bezbednost bude na najvišem nivou.

– Niš se saživeo sa kupom i interesovanje je tri puta veće od kapaciteta naše hale, pohvalio je gradonačelnik Pavlović interesovanje Nišlija za to kupsko takmičenje.

– Ne volim ja mnogo da pričam o tome, čini mi se da je to nešto što bi uradio svako od mojih sugrađana u Nišu, jer se radilo o ženi koja je tražila pomoć, rekao je Dragoslav Pavlović, odgovarajući na pitanje novinara o svom nedavnom herojskom činu, kada je razoružao napadača na komšinicu, koji je pokušao da pretnjom oružjem u kasnim večernjim satima opljačka drakstor u kom je starija žena radila.

– Moramo biti tu jedni za druge i moramo biti solidarni. To može da ima i širi kontekst, uvek kada možete, pomozite nekom – to je koncept mog života, zaključio je Pavlović.

Autor: S.M.