FENOMEN KOJI JE ZAPALIO SRBIJU: Gradonačelnik Niša i Zorana Mihajlović o Vučićevom TikToku – Ovako se slušaju mladi! (VIDEO)

Gostujući u "Novom jutru" kod Jovane Jeremić na TV Pink, bivša potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović analizirali su ogroman uspeh predsednika Srbije Aleksandra Vučića na društvenoj mreži TikTok.

Sa neverovatnih 15 miliona lajkova i desetinama hiljada ljudi koji su uživo pratili prenos, Vučić je postavio nove standarde u komunikaciji sa najmlađim generacijama.

Zorana Mihajlović istakla je da je ovakav vid neposrednog razgovora sa građanima fenomenalna stvar koja je njoj lično jako dopala.

"Blizu 80 hiljada ljudi je bilo 'lajv' dok je on razgovarao, čak i onaj deo sa Baka Prasetom je bio jako zanimljiv. Mi, generacije iz sedamdesetih, možda neke stvari ne razumemo na prvu, ali ovo je novi vid komunikacije koji treba iskoristiti. Svi smo na telefonima i zašto ne pružiti ljudima priliku da ga vide i ovako, da ga 'isklikću', postave pitanje ili iznesu problem, pa čak i onaj ljutiti komentar", rekla je Mihajlović i dodala da joj je drago što će se ovaj trend nastaviti.

Pavlović: Moramo biti tamo gde su mladi!

Gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović, nadovezao se na priču o digitalnoj eri, naglašavajući da je TikTok pun pogodak za razumevanje potreba omladine.

"Digitalna komunikacija je tekovina modernog društva. To je način da čujemo kako mladi razmišljaju i šta žele. Komunikacija je neposredna, duhovita i razbija generacijski jaz. Mi političari moramo biti tamo gde su mladi, jer na njima sve ostaje", poručio je Pavlović.

On je povukao paralelu i sa svojim radom u Nišu, gde svake nedelje na lokalnoj televiziji direktno odgovara na pitanja sugrađana.

"Pored redovnih prijema, otvorili smo i kanale preko malih ekrana. Ljudi stalno zovu, ali poenta nije samo prihvatiti pitanje, već sesti u kancelariju i to zaista uraditi. Iza svake poruke mora da stoji veliki rad i rezultati na terenu", zaključio je prvi čovek Niša.

Autor: Dalibor Stankov