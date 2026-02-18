VAŽAN STRATEŠKI POTEZ! Glišić: Poseta Vučića Indiji je još jedan od njegovih velikih spoljnopolitičih uspeha (VIDEO)

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić ocenio je danas da je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Indiji još jedan od njegovih velikih spoljnopolitičih uspeha.

- To je jedan od važnih strateških poteza. Indija je najmnogoljudnija zemlja na svetu. Između njih i Kine će biti mrtva trka u budućnosti po razvoju i ekonomskim uspesima. Radi se o jednoj velikoj sili. Tamo se sjatio ceo svet - rekao je Glišić.

Kako je istakao, Kina i Indija čine polovinu populacije u svetu što govori o kakvom je tržištu reč i koliki je to izazov i za ekonomsku i za političku saradnju.

- Glas tih zemalja se čuje. Predsednik Srbije je i ovaj put na pravi način uspeo da postavi našu državu u odnosu na sve što se dešava u svetu. To su prilike koje stvaramo, drugo je pitanje da li ćemo ih iskoristiti - naveo je Glišić i ukazao da postoje sa druge strane ljudi koji ne bi dozvolili da se neka ograda ofarba na nečemu.

To je neverovatno, te medijske trovačnice, te njihove zatvorene grupe na društvenim mrežama, viberu, vacapu...potpuno su izvitoperile percepciju tih ljudi, čim vide da se nešto gradi oni bi to da sruše...Istovremeno, demonstriraju najveće nasilje na najveće srpske praznike, valjda kako bi nas ponizili kao što su devdesetih to radili Orić i Markač koji su na najveće praznike upadali u srpska sela i klali ljude.Tako i oni na praznike pokušavaju da izazovu krvoproliće koje bi bilo zamajac revolucije

- Samo se SPC etiketira i proganja i samo se ona u okruženju etiketorala, uništavala i spaljivala - rekao je Glišić.

Autor: S.M.