Glišić za Pink: Crna Gora je postala poligon za ustaško divljanje i širenje mržnje prema Srbiji (VIDEO)

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas da je Crna Gora postala poligon za ustaško divljanje i širenje mržnje prema Srbiji.

Govoreći o ustaškom skandiranju hrvatskih navijača na fudbalskoj utakmici protiv Crne Gore, Glišić je naveo da je veoma razočaran što ljudi u Crnoj Gori tolerišu hajku i otvorenu mržnju prema Srbima.

- Oni to čak podstiču, ne osuđuju ni verbalno. Hrvatska je uzela Crnu Goru pod svoj protektorat - rekao je Glišić za Pink.

Ministar je istakao da Srbi čine jednu trećinu stanovništva u Crnoj Gori i celokupnu situaciju opisao kao jednu veliku sramotu.

- Tačno 10 godina nisam išao u Crnu Goru, razmišljao sam da odem u narednih godinu dana, ali sam sada siguran da neću otići ni u narednih 10 godina. Neverovatna je količina mržnje - rekao je Glišić.

Crna Gora je, kako kaže, postala jedna hrvatska županija.

- Kada prođe ova letnja sezona, neka se ne pitaju zašto imaju sve manje i manje turista. Oni su one koji su popunjavali njihovo primorje - Ruse i Srbe, bukvalno demonizovali da se oni tamo ne osećaju ni prijatno, ni bezbedno. Dakle, neverovatna je količina mržnje kojoj se pridružuju određeni centri koji su de facto preuzeli upravljanje nad Crnom Gorom, a Hrvatska je očigledno uzela Crnu Goru i stavila je pod svoj protektorat - rekao je Glišić.

Ministar je naveo i da se hrvatski mediji 24 sata dnevno bave Srbijom i njenim predsednikom.

- Oni ne bi imali program da nema Aleksandra Vučića i Srbije. Oni ne bi imali šta da objave u novinama da nema Vučića i Srbije - rekao je Glišić ocenjujući da se na taj način stvara atmosfera hajke na Srbiju.

Navijači fudbalske reprezentacije Hrvatske skandirali su u ponedeljak "Ubij, Srbina" i "Za dom spremni" tokom utakmice protiv Crne Gore u Podgorici. Domaći navijači su ih zvižducima brzo nadjačali.

Hrvatski navijači su pevali i "Ko ne skače pravoslavac", nakon čega ih je spiker zamolio za korektno i pošteno navijanje, preneli su crnogorski mediji.

Autor: S.M.