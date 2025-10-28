Glišić za Pink: Ljudi su svesni ko im je protraćio poslednjih 12 meseci, dokaz pobeda SNS u Ubu

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas da su ljudi svesni ko im je, kako je ocenio, protraćio poslednjih 12 meseci i maltretirao ih lažima i dodao da je dokaz toga dobar rezultat na izborima za Savete mesnih zajednica u Ubu.

Glišić je rekao za TV Pink da se na skupovima "Građani protiv blokada" vidi da građani Srbije žele da žive normalno.

Kako je naveo, imao je priliku da vidi reklmani materijal studenata u blokadi za izbore u Ubu i ocenio je da na tom letku nema ništa.

"Da ste ljudima dali beli papir, bolje bi se razmelo nego taj njihov papir", dodao je on.

Kako je naveo, u njihovom programu nema nijedna reč o tome kako će plate i penzije u Srbiji da budu veće.

"To je pokušaj da se oguljenim nasiljem dođe na vlast", dodao je on.

Glišić je naveo da je lista studenata u blokadi u mestu Slatina, gde su važili za favorite, imala sedam puta manje glasova nego lista Srpske napredne stranke.

Naveo je da su studenti u blokadi pričali da će prvi poraz SNS biti u Ubu i da će se nakon toga nizati njihove pobede, ali su, kako je rekao, doživeli debakl.

"To je naša mala pobeda, ali bitna. Iz te pobede se javlja sunce slobode", ocenio je Glišić.

Govoreći o protestu studenata u blokadi 1. novembra, Glišić smatra da studente "baš briga za žrtve", već će se okupiti kako bi sproveli ogoljeno nasilje.

"Država će se potruditi da to spreči i da to sankcioniše", naveo je on.

Prema njegovim rečima, studenti u blokadi su deca koju je neko instrumentalizovao i iskoristio za nasilan dolazak na vlast.

"Ko može da ozbiljno shvati ljude koji nisu sposobni ispit da polože", ocenio je Glišić.

Osvrnuo se na incident ispred Skupštine Srbije u kome je muškarac upucan i rekao da je deo tužilaštva, na čelu sa Zagorkom Dolovac, stao u prvi front obojene revolucije, kako bi, kako je rekao, neki ljudi mimo volje građana došli na čelo države.

Glišić je rekao da bivši funkcioneri "Infrastruktura Železnice Srbije" Nebojša Bojović i Milutin Milošević danas "pijanče u kafanama sa predstavnicima obojene revolucije" i ocenio da ljudi koji nemaju veze sa nadstrešnicom moraju da budu u zatvoru.

"Svima nam je jasno šta se dešava - čaša vode je puna", dodao je on.

Glišić je naveo da je ranije bio dobar prijatelj sa glumcem Draganom Gagijem Jovanovićem, ali mu je on, dok je bio u bolnici, poslao poruku neprimerenog sadržaja.

"On neka sam kaže šta sam mu odgovorio na to", dodao je Glišić.

Glišić je naveo da je predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas protiv njega podneo 101 prijavu.

"On kada nema koga da tuži, on tuži mene", rekao je Glišić.

Autor: D.Bošković