Radulović: Poziv na nasilje nad predsednikom i skrnavljenje krsta i raspeća – bezuman i besraman čin blokadera

Uroš Radulović, šef odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Niš sutra“ u Skupštini grada Niša, Gradski odbor SNS Niš osudio je nošenje lutke predsednika Aleksandra Vučića razapete na krstu na opoziciono-blokaderskom skupu održanom juče u Nišu, što je ocenio kao pretnju smrću upućenu predsedniku i ozbiljnu uvredu nanetu hrišćanskim vernicima, zbog zloupotrebe krsta i raspeća u političke svrhe.

„Zloupotreba krsta i raspeća u političke svrhe koja se desila u prvoj nedelji vaskršnjeg posta, na onako monstruozan način, predstavlja besraman i bezuman čin“, rekao je Radulović i dodao da je svakom normalnom građaninu zastrašujuće što se krst, simbol stradanja iz ljubavi, koristi kao sredstvo za poziv na nasilje nad predsednikom Srbije.

„Nakon zviždanja najvišim crkvenim velikodostojnicima i oficirima Vojske Srbije na svečanosti povodom 200 godina od osnivanja Matice srpske, spaljivanja makete sa likom patrijarha i skrnavljenja krsta, blokaderi su nam na jučerašnjem skupu koji su nazvali „Država, to smo mi!“, na najgori mogući način predstavili kakvu državu žele da grade ako ikada dođu na vlast“, istakao je on.

Uroš Radulović izjavio je i da ga ne čudi pojavljivanje na opozicio-blokaderskom skupu Natalije Jovanović i Đorđa Stankovića, koji su 21. marta 2025. godine bili organizatori linča nad gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem, direktorom Doma zdravlja Miloradom Jerkanom i desetinama žena iz Srpske napredne stranke, samo zbog drugačijeg političkog mišljenja.

„Od tolikog broja samozvanih intelektualaca u opoziciono-blokaderskim redovima nismo videli nikakav konkretan program i plan koji bi suprotstavili planu koji imaju aktuelna vlast i naš predsednik, ali na svakom koraku vidimo pozive na nasilje i linč nad političkim neistomišljenicima, u prvom redu nad predsednikom Aleksandrom Vučićem i njegovom porodicom“, zaključio je šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Niša.