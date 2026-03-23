GODIŠNJICA LINČA NAPREDNJAKA U NIŠU! Uroš Radulović: Jasno je da je njihova politika – golo nasilje bez bilo kakvog programa i plana za Srbiju

Izvor: Pink.rs

Povodom godišnjice linča koji je 21. marta 2025. godine blokaderska opozicija sprovela nad članovima i simpatizerima Srpske napredne stranke dok su čekali sastanak sa najvišim funkcionerima svoje stranke, u Gradskom odboru SNS Niš konferenciju za novinare održao je šef odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Niš sutra“ Uroš Radulović.

Radulović je pozvao pravosudne organe da javnost obaveste dokle se stiglo sa otkrivanjem i procesuiranjem počinilaca i inspiratora nasilja nad gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem, direktorom Doma zdravlja Miloradom Jerkanom i desetinama članova SNS, uglavnom žena, ili, kao što se u gradu priča, postupaka uopšte i nema.

„Ne smemo zaboraviti da organizatori nasilnog i neprijavljenog skupa blokadera toga dana bili Đorđe Stanković i Natalija Jovanović“, rekao je šef odborničke grupe SNS i dodao da je 21. marta prošle godine postalo jasno da je njihova politika – golo nasilje bez bilo kakvog programa i plana za Srbiju, a da su to prestali da skrivaju pošto im je 15. marta postalo jasno da je obojena revolucija propala.

Uroš Radulović je naveo da za razliku od blokaderske opozicije koja je na ulicama Niša linčovala ljude samo zato što drugačije misle, u Srpskoj naprednoj stranci postoji spremnost da se uvaži svaka ideja u interesu građana, s koje god strane političkog spektra da dolazi, a kao dokaz tome naveo je da je na poslednjoj sednici Skupštine grada cela vladajuća većina glasala za deklaraciju o zaštiti voda, vazduha i zemljišta koju su predložili odbornici opozicije.

„Deklaracija je usvojena sa 38 glasova ZA, a za njeno usvajanje glasalo je svih 31 odbornika vlasti i samo sedam odbornika opozicije, dok su ostali verovatno otišli svojim kućama da spavaju, upravo isti oni odbornici koji su prilikom javne rasprave o nacrtu prostornog plana pravili najveću galamu zbog ekologije“, zaključio je Radulović i pozvao te odbornike da do naredne sednice „probude svoju uspavanu savest“.

POVEZANE VESTI

Politika

RADULOVIĆ: Za razliku od blokadera, za nas u SNS su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije

Politika

Radulović: Poziv na nasilje nad predsednikom i skrnavljenje krsta i raspeća – bezuman i besraman čin blokadera

Politika

VUČEVIĆ DONEO LEPE VESTI U VAJSKU Uskoro završetak radova na Hramu Svete Petke: Na nama je da nastavimo radimo, da nastavimo da gradimo

Politika

Boris Đinđić: Milić zarad JEFTINIH POLITIČKIH POENA od profesije lekara pravi rijaliti šou

Politika

Žarić Kovačević: Đorđe Stanković pozivao na nasilje

Politika

SNS NIŠ JASAN: Blokaderska opozicija nema program, već samo pokušava da ućari na pojedinačnim slučajevima! GRAD NEĆE STATI!