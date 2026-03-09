Boris Đinđić: Milić zarad JEFTINIH POLITIČKIH POENA od profesije lekara pravi rijaliti šou

U Gradskom odboru Srpske napredne stranke Niš održana je konferencija za novinare povodom brojnih insinuacija, neistina i politizacije kojima se dr Dragan Milić koristio nakon svog razrešenja sa mesta rukovodioca Klinike za kardiohirurgiju UKC Niš. Prof. dr Boris Đinđić, odbornik SNS u Skupštini grada Niša i član Glavnog odbora Srpske napredne stranke istakao je da doktor Milić nije smenjen iz političkih razloga, već da nasuprot, Milić sve svoje lične i profesionalne neuspehe predstavlja kao politički problem.

„Smatramo nedopustivim da se zarad jeftinih političkih poena i prikupljanja lajkova na društvenim mrežama, od časne profesije lekara pravi materijal za rijaliti šou“, rekao je Đinđić i osudio Milićevu zloupotrebu i snimanje pacijenta u svrhu političkog marketinga, kako bi prikrio afere i javnosti ostao dužan odgovore na brojna pitanja, kao što su veze sa Baronom i švercom 39.000 boksova cigareta vrednih 2 miliona evra i milionske iznose plaćane iz budžeta Gradske opštine Medijana za nastupe pevača.

Boris Đinđić, i sam rukovodilac jedine od klinika u sastavu Univerzitetskog kliničkog centra Niš, zapitao se da li je dobro lečiti pacijenate opremom nabavljenom preko privatnih kontakata, bez jasne evidencije, redovnog održavanja i atestiranja i ako se u salama pojavljuju strani lekari bez licence i odobrenja za rad u zdravstvenom sistemu Srbije. On je dodao da se Srpska napredna stranka zalaže za uređen zdravstveni sistem, zasnovan na pravilima, odgovornosti i institucionalnom radu, a da je Dragan Milić svoje rukovođenje klinikom bio zasnovao na samovolji i haosu.

Prof. Đinđić još jednom je apelovao na Milića da medicinu ostavi van dnevne politike i postavio hipotetičko pitanje šta bi se desilo kada bi svi lekari, na svim klinikama postavili kamere i snimali svoj rad zarad promocije na društvenim mrežama, a obustavili sa lečenjem pacijenata ako ne dobiju dovoljan broj lajkova.

„Zdravstvene ustanove i lekari treba da rade svoj posao odgovorno, a medicina mora ostati ostati delatnost izvan dnevne politike – u interesu pacijenata i celog zdravstvenog sistema“, zaključio je prof. dr Boris Đinđić.

Autor: S.M.