Gocić odbrusio Miliću: Sve što govorite je obmana, niste se ogradili od 'barona' i snimate pacijente radi političkih poena

Odbornik Srpske napredne stranke Miloš Gocić, usled konstantnih napada opozicionih odbornika i iznošenja neistina, poručio je sa govornice Skupštine grada Niša, gde se trenutno održava 16. sednica, da je jedino što se može čuti od opozicije - jeftina demagogija i čista manipulacija.

„Ono što je bitno jeste da danas slušamo sa govornice kako ništa ne valja i kako se ništa ne radi - od onih koji su upravljali gradom i državom do 2012. godine, kada je naš grad bio poznat kao ‘dolina gladi’. Građani Niša znaju da je to demagogija i manipulacija, sa ciljem da se obmane javnost. Evidentan je napredak i razvoj grada Niša. U periodu od 2012. do 2014. godine sprovedene su teške reforme, jer ste nam ostavili i državu i grad u veoma lošem stanju“, kazao je Gocić.

On ističe da su sprovedene teške ekonomske mere i konsolidacija, kako bismo nakon toga mogli da ubrzano rastemo i napredujemo.

„Progres je vidljiv od 2015. godine. Sve što danas govorite je obmana, a građani Niša to veoma dobro znaju. Želim da citiram prethodnog govornika iz opozicije, koji je rekao: ‘nakaradna, kriminalizovana i odnarođena vlast’. Upravo je to način na koji biste vi, gospodine Dragane Miliću, vodili ovaj grad i državu da ste na vlasti. A zašto? Zato što ne želite da se ponovo vidi kakvu ste politiku nudili građanima Niša – osim jeftine demagogije i povezanosti sa kriminalom. Podsetiću javnost da je najbliži saradnik Dragana Milića uhapšen u novogodišnjoj noći zbog krađe i šverca 39.000 boksova cigareta, u vrednosti od oko 2 miliona evra, čime je oštećen budžet Republike Srbije“, istakao je odbornik Gocić.

Ovaj odbornik navodi da je upravo izvesni „baron“ bio bliski saradnik, odbornik u Skupštini gradske opštine Niška Banja i predsednik Saveta za turizam u stranci Dragana Milića.

„Niste se jasno ogradili od njega - jeste ga smenili, ali javnost treba da zna ko su ljudi koji stoje iza vaše politike. Sve što danas slušamo jeste demagogija, scenski nastup i teatralnost koju građani Niša već dugo prepoznaju. Ali suština te politike je jeftina demagogija. Postavljam pitanje: da li želite da ovaj grad i državu vratite u vreme šverca i kriminala, umesto u vreme izgradnje fabrika i otvaranja novih radnih mesta? Da li je to vaša politika? Postavlja se i pitanje kojim novcem finansirate svoju političku organizaciju i dovođenje estradnih izvođača u gradsku opštinu Medijana, što košta velike sume novca?“, pitao je sa govornice odbornik Gocić.

