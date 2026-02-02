Boris Đinđić zahteva pokretanje disciplinskog postupka zbog protivpravnih radnji doktora Milića

Boris Đinđić, odbornik Srpske napredne stranke u Skupštini grada Niša i član Glavnog odbora SNS, održao je u prostorijama Gradskog odbora konferenciju za novinare, na kojoj je ukazao da ponašanje dr Dragana Milića kojim zarad ostvarenja njegovih političkih ciljeva ozbiljno ugrožava funkcionisanje državne klinike na kojoj radi, uz kršenje svih etničkih postulata lekarske struke. Đinđić je raskrinkao i politiku laži koju doktor Milić već mesecima vodi i pokušava da obmane javnost Niša zarad kratkotrajnih i jeftinih političkih poena, uporno izbegavajući da odgovori na pitanja o ulozi Barona u njegovoj političkoj organizaciji i čemu je bilo namenjeno 2 miliona evra od šverca 39.000 boksova cigareta.

Đinđić je ukazao i na zloupotrebe u političke svrhe zdravstvene ustanove koju Milić vodi i pacijenata koji su svoje živote i zdravlje poverili zdravstvenom sistemu Srbije, očekujući poštovanje privatnosti i dostojanstva, a dobili iznošenje u javnost podataka o intervenciji koja je izvršena, strane lekare bez licence za rad u Srbiji i korišćenje opreme koja nije nikada uvedena u registar UKC Niš i ne poseduje sertifikat o atestiranju i servisiranju.

„Milić je dozvolio da se snimaju pacijenti, da se operacione sale koriste za političku propagandu i da u javnost iznosi podatke o intervenciji koja je na njegovoj klinici izvršena nad suprugom odbornika SNS“, naveo je Đinđić, zbog čega je zatražio da se u okviru sistema Univerzitetskog kliničkog centra Niš protiv Milića pokrenu odgovarajući postupci i utvrdi odgovornost za ozbiljne zloupotrebe koje je izneo.

On je javnost upozorio i na laži koje Milić besomučno iznosi u poslednjih mesec, a sve kako građanima ne bi saopštio činjenice u vezi sa ulogom njegovog najbližeg saradnika Barona, koji je u pritvoru, u finansiranju njegove kampanje i političkih aktivnosti.

„Majstor manipulacije – doktor Milić, koji svoje nastupe redovno koristi za iznošenje neistina i dezinfekcija, prevazišao je sebe samog tvrdnjom da je vlast generala Simovića smestila u kućni pritvor sa nanogicom po ekspresno sprovedenom sudskom postupku, baš u trenutku kada se general nalazio u društvu mnogih uglednih građana Niša, čak i funkcionera SNS“, istakao je Đinđić poslednju u nizu Milićevih laži.

„Miliću ne smeta što se zarad borbe za vlast udružio sa najgorim neprijateljima srpskog naroda koji su za račun stranih gazda srpske generale u vrećama isporučivali Hagu, već ih abolira tvrdnjom da je Srbija gora i od Haškog tribunala“, zaključio je Đinđić.

Podsetio je da je Milić na sednici Skupštine grada lagao o povećanju plata direktora javnih preduzeća za procenat veći od dozvoljenog.

Đinđić je naveo da SNS, kao državotvorna stranka koja Srbiju unapređuje radom i rezultatima, ima i obavezu da građane upozorava na one koji svoju politiku ne zasnivaju na činjenicama i istini, već na zloupotrebama, manipulacijama i lažima.

Autor: S.M.