MILIĆ PRESUDIO BARONU, DA LI JE MEDIJANA SLEDEĆA? Nakon afere sa švercom cigareta više NIKO NIJE SIGURAN, sprema se POLITIČKA ČISTKA?

Iako je najavio da će sačekati odluku suda u vezi sa slučajem šverca 39.000 boksova cigareta vrednih 2 miliona evra, nazvanim još i afera „Baron“, po nadimku najbližeg saradnika doktora Milića koji je u pritvoru, čini se da je Milić svom Baronu presudio mnogo pre suda.

M. T. (38), poznatog kao Baron, inače glavnog operativca Grupe građana „Dr Dragan Milić“ u Gradskoj opštini Niška Banja i predsednika Saveta za turizam Pokreta za decentralizaciju Srbije (PODES-a), Milić je razrešio svih funkcija, ne čekavši nadležne organe. Da li to doktor Milić zna nešto što javnost tek treba da sazna i da li nas čekaju nova razrešenja posle otvaranja koruptivnih šema koje su u proteklih godinu i po dana postojale u Gradskoj opštini Medijana?

Dok afera šverca cigareta potresa nišku javnost i stranice lokalnih i nacionalnih medija puni tekstovima koji narod podsećaju na vreme devedesetih, doktor Milić ne daje odgovore na logična pitanja koja su mu postavljena u vezi sa ulogom Barona u finansiranju njegove kampanje i političkih aktivnosti, kao ni da li su mu od ranije bile poznate nezakonite i kriminalne radnje njegove „udarne pesnice“, kako još Milićevi politički protivnici nazivaju Barona, te da li je M. T. jedini njegov baron ili ih u narednim mesecima možemo očekivati još. Ipak, doktor Dragan Milić posredno je dao odgovor na sve to, raspuštanjem opštinskog odbora svoje grupe građana u Niškoj Banji i smenjivanjem sa mesta šefa odborničke grupe i izbacivanjem iz nje svog do juče najbližeg saradnika i glavnog operativca.



Milićevo ritualno „pranje ruku“ od Barona, kao ni nekada Pilatovo, neće ga spasiti eventualne odgovornosti, ukoliko je Baronov prljavi novac koristio u političke svrhe, ali građanima mnogo kazuje o pravom Milićevom karakteru – čoveka spremnog da se odrekne svakog ko bi ugrozio njegovu političku ambiciju.

Zbog toga je zavladala panika u redovima Milićevih funkcionera u Gradskoj opštini Medijana, svesnih da bi posle Barona, Dragan Milić mogao da se odrekne i njih, kada već poznate koruptivne šeme dožive epilog pred nadležnim organima. I ranije su, kako upućeni kažu, bili u strepnji da bi mogli da budu zamenjeni ako bespogovorno ne slušaju doktora Milića, ali to sada dobija drugačiju dimenziju jer bi u ovom slučaju „pušteni niz vodu“ mogli da budu baš zato što su radili sve po njegovim uputstvima. Ipak, potpisa doktora Milića u Gradskoj opštini Medijana nema, ali zato ima potpisa njegovog predsednika opštine Đurića i drugih, a Miliću ne bi bilo teško da ih se odrekne, kao što se preko noći odrekao i Barona.

Autor: A.A.