JAVNOST SRBIJE POSTAVLJA PITANjA: KO SU SVI BARONI DRAGANA MILIĆA?

Ni 24 časa posle iznošenja informacija da je jedan od najbližih saradnika Dragana Milića, takozvani Baron, priveden u novogodišnjoj noći i da mu je određen pritvor zbog pronevere 39.000 boksova cigareta iz niške fabrike duvana, vrednih oko 2 miliona evra, šok u javnosti ne jenjava.

Oglasio se i Dragan Milić, ali nije ponudio objašnjenje ko je Baron, nije pojasnio svoje veze s njim i učešće Barona u finansiranju njegovih političkih aktivnosti, već se po starom, oprobanom običaju okrenuo recikliranju bajatih priča koje, čini se, u ovako delikatnom trenutku nikoga ne zanimaju.

Funkcioneri Srpske napredne stranke u Nišu, Uroš Radulović na konferenciji u Gradskom odboru SNS Niš i Vladica Maričić, gostujući u programu Informer televizije, izneli su šokantan podatak, da je glavni operativac i udarna pesnica političke organizacije Dragana Milića, poznat po nadimku Baron, zadržan u pritvoru do 30 dana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevere u obavljanju privredne delatnosti, čime je nišku kompaniju oštetio za oko 2 miliona evra.

Reagujući na ove optužbe, oglasio se Dragan Milić na svojim društvenim mrežama, ali nije ponudio odgovore na pitanja koja su mu postavljena, već je pokušao da zameni teze, kako ga „iz Srpske napredne stranke optužuju da je on Baron koji se bavi trgovinom narkoticima“.

Istina je pak, da je Baron nadimak jednog od najbližih saradnika Dragana Milića, glavnog operativca njegove grupe građana za Nišku Banju i predsednika Saveta za turizam pri Pokretu za decentralizaciju Srbije (PODES-u) koji je Dragan Milić osnivao.

A pitanja koja ostaju bez odgovora su, koja je prava uloga Barona u finansiranju kampanje Dragana Milića, da li su na isti način obezbeđena sredstva za nastupe folk pevača na privatnim proslavama koje organizuje Dragan Milić, vrednim i po 25.000 evra i da li je uhapšeni saradnik Dragana Milića jedini njegov baron ili se njihovo političko delovanje i zasniva na čitavoj mreži barona koji se bave sličnim kriminalnim aktivnostima. To su pitanja na koja javnost Niša, ali i javnost Srbije želi da čuje odgovare od Dragana Milića.

Podsećamo, dr Dragan Milić prepoznat je u niškoj javnosti kao političar koji u svom delovanju koristi jeftinu lokal-patriotsku demagogiju uz prepoznatljivo podizanje tona i izražajnu gestikulaciju, dok je upravljanje budžetom Gradske opštine Medijana iskoristio da ukine sve do sada prepoznatljive programe, a sredstva usmeri u skromna novčana davanja ka različitim kategorijama građana, želeći na taj način da kupi naklonost birača.

Juče otkrivena afera milionske pronevere od strane njegovog najbližeg političkog saradnika baca novo svetlo na svo dosadašnje populističko delovanje u Medijani. Nišlije s prvom mogu da se zapitaju, da li su sitna davanja ka građanima samo paravan za velike zalogaje koje su Milić i njegovi baroni namenili sebi.