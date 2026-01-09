BARONISANjU DOLAZI KRAJ – POLICIJA STEŽE OBRUČ OKO DOKTORA MILIĆA

U novogodišnjoj noći policija je lišila slobode M.T. (38) iz Niške Banje, čiji je nadimak „Baron“, bliskog saradnika dr Dragana Milića i kako upućeni kažu, glavnog operativca njegove grupe građana za Nišku Banju i predsednika Saveta za turizam pri Pokretu za decentralizaciju Srbije (PODES-u).

„Baron“ se tereti da je sa još dvojicom državljana Srbije, takođe lišenim slobode i dvojicom stranih državljana, za kojima policija intenzivno traga, 26.12.2025. godine počinio krivično delo pronevere u obavljanju privredne delatnosti, iz člana 224, u vezi sa članom 33. Krivičnog zakonika.

Oni su osumnjičeni da su kompaniju Filip Moris oštetili za oko 2 miliona evra, tako što su 39.000 boksova cigareta, koje su zadužili u niškoj fabrici te kompanije, pretovarili u nelegalni magacin pod „Baronovom“ kontrolom u mestu Prosek, kod Niške Banje, a da je prazan šleper nastavio put Bugarske, gde ga je vozač ostavio nadomak graničnog prelaza „Gradina“, da bi sam pobegao u inostranstvo. Iz izvora bliskih istrazi saznajemo da je „Baron“ imao i ključnu ulogu, tzv. čistača, koji je obezbeđivao siguran prilaz nelegalnog transporta iz magacinskog prostora u Proseku, prema konačnom odredištu u Beogradu. Nakon saslušanja, „Baronu“ i još dvojici državljana Srbije, sudija za prethodni postupak je na predlog tužioca odredio pritvor do 30 dana.

Dragan Milić, kao ni njegova grupa građana i Pokret za decentralizaciju Srbije nisu se oglašavali povodom privođenja i određivanja pritvora za M.T. koji je i njihov odbornik u Skupštini Gradske opštine Niška Banja, a dalja istraga će pokazati da li je „Baron“ delovao sam ili je bio deo šire, organizovane grupe koja se bavila i drugim kriminalnim delima na području Niša i Niške Banje.

Takva praksa neoglašavanja svojstvena je doktoru Miliću jer javnosti nije pružio odgovore ni na ranije postavljana pitanja, odakle mu nekretnine vredne više miliona evra, na najboljim lokacijama u Nišu i Beogradu i kako je plaćeno 25.000 evra za nastup Saše Matića na privatnoj proslavi klinike čiji je on direktor. Svakako, javnost ima pravo da zna o stvarnom karakteru odnosa koji postoji između niškog doktora Milića i lišenog slobode „Barona“.