STEŽE SE OBRUČ OKO MONSTRUMA: Policija ušla u trag ocu koji je UBIO svoje tri ćerkice

Pripadnici šerifove kancelarije okruga Čelan potvrdili su da veruju da su ušli u trag osobi za koju veruju da je Trejvis Deker, osumnjičen za ubistvo svoje tri ćerke, u oblasti Blevet Pas u saveznoj državi Vašington.

U saopštenju se navodi da je šerifova kancelarija primila dojavu o planinaru koji je delovao "nedovoljno pripremljeno" za stazu i vremenske uslove, i koji je izbegavao kontakt sa drugim ljudima, prenosi CNN.

"Timovi za praćenje odmah su reagovali na informaciju i iz helikoptera uočili usamljenog planinara koji se kretao van staze u blizini jezera Kolčuk, koji je pobegao iz vidokruga kada je helikopter preleteo iznad njega. U to područje su upućene dodatne snage dok je razvijan plan za dalje praćenje osumnjičenog. Kasnije su timovi uočili trag i uputili pse tragače ka tom području, prateći osumnjičenog do staze Ingals Krik pored autoputa 97", naveli su zvaničnici.

Pripadnici organa reda apeluju na sve koji žive u tom području da zaključavaju svoje kuće i vozila i da prijave svaku sumnjivu aktivnost.

