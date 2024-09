HOROR U AMERICI: Majka (32) ubila svoje troje dece od 1, 2 i 4 godine, pa presudila sebi

Žena iz američke savezne države Jute i njena tri deteta pronađeni su mrtvi u automobilu, a zvaničnici okruga Veber veruju da se radi o trostrukom ubistvu i samoubistvu.

Maribelj Ibara (32) ubila je svoju decu, staru četiri, dve i jednu godinu, pa se potom upucala, rekao je policijski poručnik Terans Lavli.

Inspektori su do ovakvog zaključka došli na osnovu video snimka, fizičkih dokaza, očevidaca i razgovora sa članovima porodice, preneo je AP, dodajući da je pištolj pronađen u vozilu.

Istragom će pokušati da se utvrdi šta je dovelo do pucnjave.

Članovi Ibarine porodice prosledili su novinarima pisano saopštenje i rekli da "duboko pate" zbog gubitaka života dece koje su nazvali "smislom života".

"Kao porodica, nažalost, ništa nismo znali o njenom mentalnom zdravlju. Uvek smo je gledali kao brižnu majku, što nas još više šokira. Ovaj bol je nešto što ne želimo da iko doživi", navodi se u saopštenju.

Brother of young mom and her three kids found dead in West Haven car says family doesn’t see murder-suicide as “being a possibility.” ⁦@KUTV2News⁩ pic.twitter.com/3gZgjEgJjx