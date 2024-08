HOROR U AMERICI: Psi RASTRGLI tromesečnu BEBU - Policija zatekla JEZIV prizor!

Policija, zajedno sa Službom za zaštitu dece i tužiocem okruga Monro, istražuje okolnosti koje su dovele do smrti deteta.

Dva psa su tokom vikenda izujedala su na smrt tromesečnu bebu u kući u gradu Ročester, u saveznoj državi Njujork, saopštila je danas policija.

Policajci su u subotu popodne odgovorili na poziv hitne pomoći, nakon što su psi napali bebu, navodi policija u saopštenju za javnost.

Kako se navodi, tromesečni dečak je imao rane na telu kada je pronađen, a prevezen je u bolnicu, gde je preminuo, prenosi AP.

