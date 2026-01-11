DOKTOR ĆUTI, DOK MU DESNA RUKA 'PEVA' U PRITVORU! Ko je finansirao Milića parama od 39.000 boksova cigareta?!

Prošla su dva dana od objavljivanja informacije koja je šokirala nišku javnost – M. T. (38), poznatiji kao Baron, najbliži saradnik dr Dragana Milića, nalazi se u pritvoru zbog sumnje da je učestvovao u proneveri neverovatnih 39.000 boksova cigareta!

Iako je Baron ključni čovek grupe građana „Dr Dragan Milić“ za Nišku Banju i visoki funkcioner Pokreta za decentralizaciju Srbije (PODES), zvaničnih reakcija iz ovih krugova, kao ni iz opštine Medijana, još uvek nema.

Vešta zamena teza i ćutanje doktora

Umesto konkretnih odgovora, dr Dragan Milić se odlučio za strategiju skretanja pažnje. On na društvenim mrežama pokušava da ironizuje situaciju, plasirajući priču kako ga naprednjaci optužuju da je lično on „Baron koji diluje drogu“. Međutim, pitanja koja postavljaju građani Niša su mnogo ozbiljnija i konkretnija od Milićevih pokušaja humora.

Pitanja na koja Nišlije čekaju odgovor:

Kakva je uloga Barona u finansiranju političke organizacije dr Milića?

Da li je pronevera teška oko 2 miliona evra prvo Baronovo delo ili samo prvo koje je otkriveno?

Ko je platio privatnu proslavu prošle Nove godine na klinici dr Milića, gde je nastupao Saša Matić, čiji angažman košta vrtoglavih 25.000 evra?

Nova godina kao „zamazivanje očiju“?

Dok Baron broji prve dane svog 30-dnevnog pritvora u koji je poslat u novogodišnjoj noći, dr Milić najavljuje proslavu srpske Nove godine u parku Svetog Save uz nastup Ane Štajdohar. Javnost se s pravom pita: ko ovo plaća i da li ovaj događaj služi da sakrije najveću političku aferu u modernoj istoriji Niša?

Stručnjaci i javnost poručuju: ukoliko odgovori ne stignu od dr Milića, sasvim sigurno će stići iz istrage i od samog Barona tokom krivičnog postupka. A kada Baron jednom „propeva“, ono što Milić bude imao da kaže više nikome neće biti bitno.

Autor: Dalibor Stankov