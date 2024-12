Najgori talog ispliva na površinu! Doktor Radovanović: O lošim namerama države, priča čovek kojeg je država zaposlila

Prof. dr Zoran Radovanović reagovao je na poziv kardiohirurga Dragana Milića, direktora Klinike za kardiohirurgiju UKC Niš sindikalcima da stupe u štrajk zbog navodnog umanjenja plata. Njegovo pismo prenosimo u celosti:

Svakakva vremena dođu, na svakih nekoliko godina, pa se stvori atmosfera, kako kaže naš predsednik Vučić, da najgori talog ispliva na površinu i nađe za shodno da deli moralne i ostale lekcije. Da li je Dragan Milić tokom svojih studija, a posebno gotovo decenijskih specijalističkih studija stigao da nauči šta su to moral, čast i etika? Da jeste, danas verovatno ne bi mi crveneli umesto njega, jer o lošim namerama države priča čovek kojeg je država zaposlila, postavila za direktora klinike koju je upravo ta ista (a ne neka američka) država izgradila i opremila! Njegov patriotizam se meri posetama stranim ambasadama, gde bolje poznaje svako prostoriju od zaposlenih u samim ambasadama. Tamo se takav njegov patriotizam posebno vrednuje. A on taj svoj patriotizam dokazuje postavljanjem grbom strane vojske na kliniku koju je izgradila država Srbija u gradu koja je ta ista strana vojska bombardovala kasetnim bombama. Koristeći poziciju koju mu je ova ista država Srbija omogućila, da rukovodi modernom, savremeno opremljenom klinikom, plaćenom sredstvima države Srbije i kadrovima koje je školovala država Srbija, pomislio je da svoj angažman u stranim ambasadama treba da opravda političkim angažovanjem i to baš sa pozicije direktora, na koju ga je država Srbija postavila da služi građanima Srbije.

Sa te pozicije, prvo se pobrinuo za svoje džepove, a sada priča o platama, borbi za pravdu i moralu. Pošto je svakoga prevario i sve iscrpeo, sad je rešio da političke poene skuplja preko Sindikata.

Dok se u Srbiji ukidaju liste čekanja, grade nove bolnice i novi klinički centri, a lekari se, konačno, vraćaju iz najrazvijenijih zemalja sveta, doktor Milić bi sad da rukovodi sindikatima, da i tamo deli lekcije o poštenju i moralu?!

Doktore, lažni patrioto, lažni moralisto, i belosvetski prevarantu, sve si uzeo od države, sad bi da baciš šapu i na sindikate, da i preko njih stičeš političke poene i ličnu korist?!

E, kao neko ko je dugo godina član Sindikata, poručujem mu da svoju alavost, pohlepu i lične interese nikada u Srbiji neće sticati preko Sindikata.

Prof. dr Zoran RadovanovićKC Niš

Autor: Snežana Milovanov