AKTUELNO

Politika

MONSTRUMI SVAKI DAN POKAZUJU DA IM JE CILJ KAKO DA UBIJU VUČIĆA Vučević o sramnom transparentu na blokaderskom skupu u Nišu

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević najoštrije je osudio sramotan transparent na blokaderskom skupu u Nišu gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prikazan kao razapet na krst.

- Monstrumi svaki dan pokazuju da je njihova opsesija i jedini cilj kako ubiti Vučića. Za razliku od njih koji građanima nude mržnju, pretnje i lopovluke, kao kad su bili na vlasti do 2012. godine, predsednik Vučić je garant mira, stabilnosti i napretka Srbije u ovim teškim i izazovnim vremenima. Znaju to građani Srbije, i zato svim srcem i svom snagom stoje uz našeg predsednika. Pobediće pristojna Srbija- napisao je Vučević na Instagramu.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#Miloš Vučević

#Niš

#Politika

#blokaderi

#krst

#okupljanje

POVEZANE VESTI

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO HAPŠENJE MILANA KNEŽEVIĆA: Puna podrška Milanu našem sunarodniku, bratu i prijatelju! Naprednjaci su istinski uz t

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ STAO U ODBRANU PREDSEDNIKA VUČIĆA: Dirali su sve, od najmlađeg sina do roditelja! Dnevno ima na desetine napada

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO NAPAD NA PORODIČNU KUĆU UREDNIKA INFORMERA VUČIĆEVIĆA Poslao jasnu poruku, očekuje da će za vandalski čin odgovara

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ UŽASNUT NASILJEM NAD SANDROM BOŽIĆ Oštro osudio agresiju, a evo šta je poručio blokaderima: Lepo su obeležili 11 meseci tragedije -

Politika

SRETENJSKA PORUKA KOJA ODZVANJA! Lider SNS Vučević: Nastavljamo još snažnije da gradimo i branimo Srbiju, čestitam svim laureatima

Politika

'NIŠTA IM NIJE SVETO!' LIDER SNS VUČEVIĆ O PODLOM PLANU BLOKADERA: Cilj im je da na Vidovdan udari Srbin na Srbina! Spremni su da na jedan od najvažni