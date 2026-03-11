(VIDEO) PAO GOL U LUČANIMA! Lider SNS oprobao se na terenu, pa dobio i nagradu! Ovako je Vučević zatresao mrežu prvoligaša

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević posetio je danas FK "Lučani", gde je zaigrao sa omladincima.

Na svom Instagram nalogu, Vučević je objavio hit video u kojem pokazuje svoje fudbalske sposobnosti, ali i sebe u izdanju u kojem ga javnost ne viđa često.

Lider SNS je čak i u odelu uspeo da da gol, a nakon uspešne demonstracije sportskih aktivnosti dobio je i dres ovog kluba sa svojim prezimenom.

-Ja želim fudbalskom klubu "Lučani" da izdrže tešku sezonu, nije laka sezona u Superligi, jer je važno da superligaški fudbal ostane u Lučanima. Na njima je da se izbore na terenu, ali pogledajte kakve uslove imaju, nisam bio nikada ovde na stadionu. Veoma dobro, pre svega govorim o samom terenu- istakao je Vučević.

Autor: S.M.