AKTUELNO

Politika

(VIDEO) PAO GOL U LUČANIMA! Lider SNS oprobao se na terenu, pa dobio i nagradu! Ovako je Vučević zatresao mrežu prvoligaša

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/milosvucevic ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević posetio je danas FK "Lučani", gde je zaigrao sa omladincima.

Na svom Instagram nalogu, Vučević je objavio hit video u kojem pokazuje svoje fudbalske sposobnosti, ali i sebe u izdanju u kojem ga javnost ne viđa često.

Lider SNS je čak i u odelu uspeo da da gol, a nakon uspešne demonstracije sportskih aktivnosti dobio je i dres ovog kluba sa svojim prezimenom.

-Ja želim fudbalskom klubu "Lučani" da izdrže tešku sezonu, nije laka sezona u Superligi, jer je važno da superligaški fudbal ostane u Lučanima. Na njima je da se izbore na terenu, ali pogledajte kakve uslove imaju, nisam bio nikada ovde na stadionu. Veoma dobro, pre svega govorim o samom terenu- istakao je Vučević.

Autor: S.M.

#Miloš Vučević

#fudbal

#lider sns

#prvoligaš

#regionalna pitanja

POVEZANE VESTI

Politika

PUNA SALA U SIVCU, U KULI DOČEKAN APLAUZOM Lider SNS Vučević poručio: Zajedno do pobede 29. marta! (FOTO)

Politika

'NE MOGU DA SE TAKMIČIM SA PREDSEDNIKOM, ON JE SVA SELA OBIŠAO' Lider SNS Vučević poslao jasne poruke pred izbore iz Negotina: Najveća bitka je za lju

Politika

VUČEVIĆ OBIŠAO SRPSKU SVETINJU I NOVOIZGRAĐENI KONAK Dobio Orden svetog apostola i jevanđeliste Luke prvog reda, a evo koju poruku je ostavio u manast

Politika

VUČEVIĆ SA DVA VAŽNA MAĐARSKA DELEGATA Lider SNS se sastao sa izaslanikom Orbana i ambasadorom Mađarske u Srbiji

Politika

(VIDEO) NIJE KOMPLET LEPINJA, EVO MALO INDEKS SENDVIČA! Hit video lidera SNS Vučevića

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ UZ SNAŽNE REČI VLADIKE NIKOLAJA: Neka nas Hristovo rođenje podseti na najveće vrednosti koje nas povezuju- zajedništv