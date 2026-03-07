PUNA SALA U SIVCU, U KULI DOČEKAN APLAUZOM Lider SNS Vučević poručio: Zajedno do pobede 29. marta! (FOTO)

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević posetio je danas Kulu i Sivac i razgovarao sa aktivistima i simpatizerima Srpske napredne stranke.

-Sunčano jutro u Kuli. Obišao sam saborce i razgovarao sa ljudima koji svojim radom i energijom svakodnevno doprinose našoj zajedničkoj borbi. Podrška sa terena nam daje snagu da nastavimo još jače. 29. marta – broj 1: „Aleksandar Vučić – Kula, naša porodica“. Zajedno do pobede- poručio je putem Instagrama.

Vučević je održao i sastanak sa aktivistima u Sivcu.

-Kada se okupe ljudi koji dele iste vrednosti, istu energiju i istu veru u bolju budućnost, jasno je da smo više od organizacije – mi smo jedna velika porodica. Zajedno radimo, zajedno se borimo i zajedno pobeđujemo, jer samo složni možemo da nastavimo da gradimo jaču i uspešniju Srbiju. 29. marta – broj 1: „Aleksandar Vučić – Kula, naša porodica“. Do pobede- napisao je lider SNS.

Autor: A.A.