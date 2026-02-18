AKTUELNO

VUČEVIĆ SE SASTAO SA FICOM Lider SNS na obeležavanju Dana državnosti Srbije u Slovačkoj (FOTO+VIDEO)

Foto: Instagram.com

Miloš Vučević, lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja, prisustvovao je na obeležavanju Dana državnosti Republike Srbije u Bratislavi.

"Imao sam čast da na obeležavanju Dana državnosti Republike Srbije u Bratislavi, našim slovačkim prijateljima prenesem prijateljske i bratske pozdrave predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i celokupnog srpskog naroda. Uzajamno poštovanje i prijateljstvo naša dva naroda, koje su dodatno učvrstili predsednik Vučić i premijer Fico, garant su jačanja naših veza putem ekonomske, kulturne i naučne saradnje. Očekujem još čvršće povezivanje naših naroda i država, i dalje jačanje političke i ekonomske saradnje", poručio je Vučević na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.

On je naglasio da "nas naši prijatelji nikada nisu izneverili po pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta Srbije".

"Na nama je da nastavimo da čuvamo nezavisnost, suverenost i slobodu naših država, i prijateljstvo i razumevanje naših naroda. Neka živi Srbija ! Živela Slovačka", poručuje se u objavi na zvaničnom nalogu Vučevića na Instagramu.

