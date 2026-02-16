SRETENJSKA PORUKA KOJA ODZVANJA! Lider SNS Vučević: Nastavljamo još snažnije da gradimo i branimo Srbiju, čestitam svim laureatima

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je dodeli ordena u Palati Srbije.

- Čestitam svim dobitnicima odlikovanja povodom Sretenja-Dana državnosti Republike Srbije. Svojim izuzetnim radom i dostignućima postali su nosioci Sretenjskog ordenja, na ponos svih nas. Sretenje je zavet svih nas i u čast slavnih predaka, ali i onih koji dolaze posle nas, nastavljamo još snažnije da čuvamo našu Srbiju, kao slobodnu, nezavisnu i suverenu državu, da je razvijamo i volimo kao svoju porodicu. Neka živi Srbija- istakao je Vučević na svom Instagramu.

Autor: Jovana Nerić