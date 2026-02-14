AKTUELNO

Politika

'NA TROJSTVU NASTAVLJAMO DA GRADIMO SRBIJU I SRPSKU' Snažna poruka lidera SNS Vučevića iz Banja Luke: Poručujemo da ćemo svoju slobodu i pravo na postojanje braniti mirno i dostojanstveno

Izvor: Kurir.rs, Foto: Instagram /milosvucevic ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je sinoć na svečanoj akademiji povodom Sretenja u Banja Luci.

- Sabrani i ponosni, uoči Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije i Republike Srpske, poručujemo da ćemo svoju slobodu i pravo na postojanje braniti mirno, odlučno i dostojanstveno. Narod koji ima veru, ima budućnost. Narod koji ima ljubav, ima snagu da opstane.

Narod koji ima nadu u Boga, pobediće sve nedaće. Na tom trojstvu nastavljamo da gradimo Srbiju i Srpsku, složno, dostojanstveno i slobodno. Sretenje je praznik svih Srba, praznik našeg identiteta i postojanja! Neka večno žive Srbija i Srpska- napisao je Vučević na Instagramu.

Objava koju deli Miloš Vučević (@mivić prisustvovao je svečanoj akademiji koja je povodom Sretenja, Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, održana sinoć u Banjaluci, gde je poručio da je Sretenje praznik svih Srba i praznik našeg identiteta i postojanja.

Autor: A.A.

#Banjaluka

#Miloš Vučević

#svečana akademija

POVEZANE VESTI

Politika

OVO JE PORUKA LIDERA SNS VUČEVIĆA SA SAJMA ZAVIČAJA KOJU SVI MORAJU DA ČUJU: Nikada nećemo dozvoliti da pobedi mržnja! Slobodu naše Srbije niko ne mož

Politika

MOĆNA PORUKA LIDERA SNS MILOŠA VUČEVIĆA Održao lekciju iz istorije komšijama, ali i autošovinistima (VIDEO)

Politika

MOĆNA PORUKA LIDERA SNS MILOŠA VUČEVIĆA! Evo šta je poručio na veliki pravoslavni praznik

Politika

JASNA PORUKA LIDERA SNS VUČEVIĆA Odustajnjem od gradnje Tramp kule propustili smo šansu da se bolje čuje glas Srbije

Politika

'OVO SU POLITIČKI BOLESNICI' Lider SNS Vučević o skandaloznom govoru Ljiljane Bralović u Čačku: Najsnažnije ćemo se boriti protiv onih koji bi neistom

Politika

VELIKA ČAST ZA LIDERA SNS Vučević prisustvovao obeležavanju slave manastira Hilandar: Neka Bogorodica zaštiti naš narod, našu Srbiju i sve koji sa lju