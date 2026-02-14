'NA TROJSTVU NASTAVLJAMO DA GRADIMO SRBIJU I SRPSKU' Snažna poruka lidera SNS Vučevića iz Banja Luke: Poručujemo da ćemo svoju slobodu i pravo na postojanje braniti mirno i dostojanstveno

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je sinoć na svečanoj akademiji povodom Sretenja u Banja Luci.

- Sabrani i ponosni, uoči Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije i Republike Srpske, poručujemo da ćemo svoju slobodu i pravo na postojanje braniti mirno, odlučno i dostojanstveno. Narod koji ima veru, ima budućnost. Narod koji ima ljubav, ima snagu da opstane.

Narod koji ima nadu u Boga, pobediće sve nedaće. Na tom trojstvu nastavljamo da gradimo Srbiju i Srpsku, složno, dostojanstveno i slobodno. Sretenje je praznik svih Srba, praznik našeg identiteta i postojanja! Neka večno žive Srbija i Srpska- napisao je Vučević na Instagramu.

Objava koju deli Miloš Vučević (@mivić prisustvovao je svečanoj akademiji koja je povodom Sretenja, Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, održana sinoć u Banjaluci, gde je poručio da je Sretenje praznik svih Srba i praznik našeg identiteta i postojanja.

Autor: A.A.