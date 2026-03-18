'SRBIJA JE PORODICA' Lider SNS Vučević poslao jasnu poruku iz manastira Venčac: Asfaltiraćemo put do srpske svetinje u Aranđelovcu

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević posetio je juče manastir Venčac iz 15. veka, gde je razgovarao sa mitropolitom Jovanom, episkopom Šumadijskim

Tokom svoje posete, Vučević je naglasio da mora da se pravi balans i izjednačenje svih delova Srbije.

-Nije pitanje stranke, nego vaspitanja i osećanja. Čak i oni koji ne veruju u Boga moraju da razumeju kakav značaj crkva ima za društvo i državu. Zahvaljujući Srpskoj crkvi, koja se bavila i pitanjem obrazovanja, kulture, vaspitanja, tu su ljudi sticali znanja. Kao verujući čovek razumem da bez vere nemamo uslov za opstanak. Uopšte nećemo da se odreknemo tradicije i prihvatimo novotarije koje nam neko nameće. Nećemo da se odreknemo naših očeva, kao što smo odgovorni prema potomcima. Svetosavlje je naš put. Kad god smo bili zaslepljeni novotarijama pravili smo loše poteze. Nije isto crkva i država, niti ih iko spaja, ali su dva stuba istog mosta. Srpska crkva i Vojska Srbije imaju najveće poverenje u narodu. Neverovatan broj napada je na ćirilicu- istakao je Vučević za Informer.

Lider SNS se obratio i ljudima okupljenim kod manastira Venčac.

-Videli ste koliko vas posla čeka. Treba da se asfaltira i put do manastira. Želim vam uspeha. Ovo su lokalni izbori, ali imaju i veliki državni značaj. Vodite fer kampanju, demokratsku, borite se. Mislim da smo najbolje ljude kandidovali, najboljeg nosioca. To narod, na kraju, negde ceni. Pokazali smo spremnost da se menjamo, ne odričući se nikoga. Građani to i očekuju, ali ne promene kakve blokaderi nude, već kakve mi znamo- rekao je Vučević i dodao:

-Prelepo je ovde, ne znam što se divimo drugim državama kada imamo ovakve predele i narod. Aranđelovac je naša porodica i Srbija je naša porodica. Čekam lepe vesti iz Šumadije. Budite uvek otvoreni i razgovarajte sa ljudima.

Autor: S.M.