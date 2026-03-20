LIDER SNS VUČEVIĆ POLOŽIO KAMEN TEMELJAC LOVAČKOG DOMA U KNJAŽEVCU Poslao poruku koja je dirnula sve, a evo šta je rekao o lovcima

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je danas polaganju kamena temeljca za lovački dom u Knjaževcu.

Vučeviću je pripala čast da položi kamen temeljac, nakon čega je čestitao svima na početku izgradnje, kako je istakao, prelepog objekta.

-Nikada nisam bio na ovakvoj poziciji i video Knjaževac iz ovakvog ugla. Ako je neko organizovan i disciplinovan to su pravi lovci. Smatram da lovci moraju da budu kategorisani spram organizacije i znanja kojim raspolažu. To je veoma važno da kažem zato što se često pravi narativ da lovci moraju biti isključeni iz društva- naveo je lider SNS.

Poželeo im je da imaju što više gostiju iz naše države i inostranstva.

-Mislim da imamo dalju šanse za razvoj lovstva. Dobar pogled vam želim, da se družite, vratite živi i zdravi iz lova. Pre svega dobro zdravlje vama i vašoj porodici- zaključio je Vučević.

