(VIDEO) NIJE KOMPLET LEPINJA, EVO MALO INDEKS SENDVIČA! Hit video lidera SNS Vučevića

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević posetio je danas Bajinu Baštu, gde je simpatizerima doneo indeks sendviče.

-Evo malo indeks sendviča! Pobednički sendviči! Nije komplet lepinja doneo sam indeks sendviče iz Novog Sada. Slušajte otkad smo predsednik i ja to probali nekako sve ide bolje. Mi smo razumeli da su oni favoriti blokaderi, da oni ubedljivo vode, a mi ćemo se barem malo potruditi da to možda bude malo drugačije nego što oni pumpaju ovih 13,14 meseci, jer na kraju ne odlučuju pištaljke i dreka, nego odlučuju građani. Idemo u pobedu, neće biti lako. Oni su favoriti, a mi idemo da pobedimo- rekao je Vučević.

Autor: S.M.