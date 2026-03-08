(VIDEO) ŽESTOKA PORUKA LIDERA SNS VUČEVIĆA O OPOZICIONIM KANDIDATIMA U KULI: Čudni neki studenti na blokaderskoj listi

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prokomentarisao je izbornu listu blokadera u Kuli.

-A ovo u Kuli bih rekao da je lista sve samo ne baš mladih ljudi. Ako pogledaju strukturu, čudni neki studenti. A i da vam kažem, to što je neko student, stariji sin mi je student, pa ne znači da je on automatski najbolji ili da on sve može da reši. To je osoba koja uči, sprema se da bude neko ko će da vodi i bude odgovoran za neke stvari u društvu, u državi, u svom poslu. Ne treba praviti te zamke, niti prednosti ako je neko mlad, star. Mi treba da gledamo ko je kakav pojedinačno i kakva je politika kojoj pripada. Ne sad zato što sam ja levonogi fudbaler, pa automatski moram da igram u reprezentaciji. Ne znači to ljudi. Kada bi se to tako postavljalo onda bi stvari bile odavno jasne. Ne bi bilo potrebe za izbore, samo kažemo „Ti si taj, nećemo ni da glasamo, nema potrebe“- naveo je Vučević.

Autor: S.M.