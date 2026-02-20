LIDER SNS VUČEVIĆ STAO U ODBRANU PREDSEDNIKA VUČIĆA: Dirali su sve, od najmlađeg sina do roditelja! Dnevno ima na desetine napada

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je za Pink televiziju o napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vučević je obrazložio da postoje tri stuba vlasti- zakonodavna, izvršna i sudska.

-A sudska vlast odlučuje ko sme da se kandiduje, ko je pobedio na izborima, oni preuzimaju vlast zakonodavne ili izvršne. Mešaju se u njihove vlasti. Imate u Francuskoj, Lepenova ne sme da se kandiduje. U Rumuniji kada neko pobedi u prvom krugu izbora, teraju ga napolje iz izborne trke. Oni mahom dolaze iz levo-liberalnih krugova. Kakve veze imaju sudije i tužioci da marširaju, njima ne smeta taj zakon nego im smeta da može da se ide i da se utvrdi njihova odgovornost. Vodili su slučajeve pod dvostrukim aršinima. Bili su uzurpirani delovi naše države. Gospodin Mrdić je uradio veliki napor, ali tu nije ništa što njih ugrožava. daće sud i Venecijanska komisija po tom pitanju. Valjda mi treba da znamo šta je dobro za vašu državu. niko ne ugrožava sudsku vlast. Ovaj poziv na marš, oni napadaju zakonodavnu vlast. Sami sebe biraju i upravljaju našim životima- rekao je Vučević.

On je istakao da se pritisak pravi kako bi slomili deo ljudi.

-Ako blokaderi nekoga prebiju oni su junaci. Ako njih neko nadvlada to je batinaš, opet je prolivena krv. Imaju oba scenarija. Vučića ne prestaju da napadaju. Teško mi je da postavim šta je gore od gorega. Dirali su sve, od najmlađeg sina do roditelja. I mi saborci Aleksandra Vučića smo se navikli da dnevno bude desetina napada na njegovu porodicu. Počinjemo da se navikavamo da je to normalno, a ne sme- zaključio je.

Autor: Iva Besarabić