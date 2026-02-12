AKTUELNO

Politika

'SAMO ON ZNA KAKO MU JE' Oglasio se lider SNS Vučević nakon monstruoznog napada na Vučićevu decu: Samo bolesni umovi ovo rade

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se u vezi sa monstruoznom kampanjom protiv predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice.

-Niko normalan ne želi da živi u Srbiji u kojoj će se za nešto pitati monstrumi koji kreiraju ovako jezivu kampanju dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića i njegove dece! Samo pravi monstrumi su u stanju to da rade. Samo bolesni umovi su u stanju da decu svog političkog protivnika dovode u vezu sa zločinima odvratnog predatora Epštajna. Ne želim da bilo čija porodica prolazi kroz ovako monstruozne kampanje, kojima je izložena porodica predsednika Vučića. On je žrtva samo zato što radi i bori se za Srbiju. I znam da ga niko i ništa neće skrenuti sa tog puta! Svaka mu čast na snazi da izdrži ovakvo zlo, ovakve napade i vređanja svoje dece i porodice. Samo on zna kako mu je. Ovo nije samo podrška predsedniku Vučić. Ovo je zavet da ćemo se uvek i zauvek boriti za pristojnu i normalnu Srbiju- naveo je Vučević.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Miloš Vučevič

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

LIDER SNS ODGOVORIO NA NOVE NAPADE NA PREDSEDNIKA VUČIĆA Oštro uzvratio na sramnu izjavu Gorana Markovića: Nastavlja da promoviše blokadersku politiku

Politika

'OVO SU POLITIČKI BOLESNICI' Lider SNS Vučević o skandaloznom govoru Ljiljane Bralović u Čačku: Najsnažnije ćemo se boriti protiv onih koji bi neistom

Politika

VUČEVIĆ SA DVA VAŽNA MAĐARSKA DELEGATA Lider SNS se sastao sa izaslanikom Orbana i ambasadorom Mađarske u Srbiji

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ PRISUSTVOVAO OBELEŽAVANJU GODIŠNJICE NOVOSADSKE RACIJE: To je opomena za celo čovečanstvo! Negovanje kulture sećanja je naša obaveza

Politika

LAŽNI PREMIJER LAŽNE DRŽAVE NASTAVLJA PRLJAVU KAMPANJU S GENOCIDNIM CILJEM! Lider SNS Vučević oštro reagovao na bizarni snimak Kurtija: Znamo ko je na

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ UZ SNAŽNE REČI VLADIKE NIKOLAJA: Neka nas Hristovo rođenje podseti na najveće vrednosti koje nas povezuju- zajedništv