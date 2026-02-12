'SAMO ON ZNA KAKO MU JE' Oglasio se lider SNS Vučević nakon monstruoznog napada na Vučićevu decu: Samo bolesni umovi ovo rade

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se u vezi sa monstruoznom kampanjom protiv predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice.

-Niko normalan ne želi da živi u Srbiji u kojoj će se za nešto pitati monstrumi koji kreiraju ovako jezivu kampanju dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića i njegove dece! Samo pravi monstrumi su u stanju to da rade. Samo bolesni umovi su u stanju da decu svog političkog protivnika dovode u vezu sa zločinima odvratnog predatora Epštajna. Ne želim da bilo čija porodica prolazi kroz ovako monstruozne kampanje, kojima je izložena porodica predsednika Vučića. On je žrtva samo zato što radi i bori se za Srbiju. I znam da ga niko i ništa neće skrenuti sa tog puta! Svaka mu čast na snazi da izdrži ovakvo zlo, ovakve napade i vređanja svoje dece i porodice. Samo on zna kako mu je. Ovo nije samo podrška predsedniku Vučić. Ovo je zavet da ćemo se uvek i zauvek boriti za pristojnu i normalnu Srbiju- naveo je Vučević.

Нико нормалан не жели да живи у Србији у којој ће се за нешто питати монструми који креирају овако језиву кампању дехуманизације председника Александра Вучића и његове деце! Само прави монструми су у стању то да раде. Само болесни умови су у стању да децу свог политичког… pic.twitter.com/QEZcQ9YuK7 — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 12. фебруар 2026.

Autor: Iva Besarabić