PAVLOVIĆ: POČETAK RATA NA BLISKOM ISTOKU JE POTVRDA RANIJIH NAJAVA PREDSEDNIKA VUČIĆA DA ĆE JOŠ MNOGO TOGA BITI VIĐENO U SVETU

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović bio je gost na televiziji Pink gde je komentarisao aktuelna dešavanja u svetu i tuču u kafani između blokadera.

Komentarišući početak rata SAD i Izraela sa Iranom, gradonačelnik Pavlović izjavio je da je predsednik Vučić još ranije najavio da će mnogo toga biti viđeno u svetu u narednim nedeljama i mesecima, a da su noćašnja dešavanja na Bliskom Istoku potvrda toga.

- Ono što odlikuje našeg predsednika i što ga razlikuje od politikanata u našoj zemlji koji bi da se igraju politike, jeste upravo to da on ima viziju onoga što će se dogoditi, a to ne dolazi tek tako, nego iz rada i činjenica koje dobija od državnika sa kojima se susreće u svetu, rekao je on i dodao da će se Srbija truditi da izbegne svetske sukobe.

- Prema najavama predsednika Vučića, ovo neće biti poslednji sukob u svetu i poslednja destabilizacija odnosa između država, dodao je Pavlović i izrazio nadu da neće biti sukoba u blizini Srbije i jasno uverenje da će Srbija uvek biti na strani mira.
Upitan da prokomentariše međusobnu tuču blokadera u jednoj kafani u Mrčajevcima koja je počela kada je jedan od njih optužen da je Vučićev čovek, Dragoslav Pavlović je izjavio da ko nasiljem pokušava da dođe na vlast, taj bi i vladao nasiljem.

- Ko nasiljem pokušava da dođe na vlast, a bilo je mnogo onih koji su tokom čitave prethodne godine nasiljem hteli da dođu na vlast, taj bi i vladao nasiljem. Narod je to prepoznao i shvatio da ne sme da stane na stranu onih koji žele nasilje, saopštio je Pavlović.

- Ovo je samo dokaz onoga što je bila politika tokom čitave prethodne godine, podvukao je on i dodao da su u kafanskoj tuči učestvovala zvučna imena, odnosno ljudi koji bi trebalo da organizuju dalju eskalaciju protesta na različitim lokacijama, a da je uzrok nesloge među blokaderima – nedostatak politike.

- Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima, s jedne strane, nudi pravu politiku i nudi izgradnju i razvoj ove zemlje, a sa druge strane postoje samo kritike, nasilje i bespredmetna okupljanja i to više nema nikakvog smisla, zaključio je Dragoslav Pavlović.

Gradonačelnik Niša najavio je i uređenje 10 međublokovskih prostora u 2026. godini u različitim delovima grada, čim vremenske prilike to budu dozvolile, što je duplo više nego što je urađeno u prethodnoj godini, kao i da sa svojim timom obilazi cela naselja, gde na licu mesta vidi šta treba da se uradi.

GORI BLISKI ISTOK: Pogođeni i Dubai i Abu Dabi, Izrael pokrenuo operaciju 'LAVLJA RIKA'! Satelit snimio sravnjenu Hamneijevu rezidenciju, otkazani let

