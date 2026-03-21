Pavlović za Pink: Cilj posete Americi je privredna saradnja i dovođenje investitora u Niš (VIDEO)

Dragoslav Pavlović, gradonačelnik Niša, govoreći o poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde je u nekoliko dana imao razgovore sa privrednicima koji posluju u gradu Čikagu i državi Ilinois, kaže da su razgovori bili vrlo intenzivni.

Pavlović je rekao da mu je drago što je uspeo da obiđe veliki broj ljudi, jer je vrlo važno da se uspostavljaju kontakti sa različitim ljudima u najvećoj ekonomiji sveta.

- Naravno da je osnovni cilj ovakve posete privredna saradnja i pokušaj dovođenja investitora u naš grad. Videli smo američke kompanija, bili u njima. Bili smo u kompanijama kojima su vlasnici Amerikanci, ali i gde su naši vlasnici. Dobro je bilo videti da Srbi u svetu umeju dobro da se organizuju, da pomažu jedni drugima, da funkcionišu sve bolje i bolje - kazao je Pavlović za Novo jutro TV Pink.

Pavlović je istakao da naši ljudi tamo imaju sve bolju saradnju, što je jako dobro.

Upitan ima li naznaka za ulaganje kod nas, u Niš, Pavlović kaže:

Naravno da da, oni su svi lokal patriote i vole da deo svojih sredstava usmere ka svojoj zemlji. Ljudi koji su napravili dobre kompanije u inostranstvu imaju u sebi to da deo para treba da se vrati u Srbiju i da zapošljavaju ljude.

Pavlović je kazao da je to uglavnom industrija koja se bavi prevozom, odnosno logistikom.

- Industrija kamiona koja može da radi sa bilo koje tačke na zemaljskoj kugli... Oni mogu da rade iz Srbije i već su otvorili svoje firme. Važno je da oni idu ka modernizaciji i više nije samo pitanje da li ćete otvoriti dispičerski centar u Srbiji, već da li ćete otvoriti softversku kompaniju koja će raditi po principima veštačke tehnologije - naveo je on.

Pavlović je rekao da se Niš razvija ka novom nivou u smislu inovacionog distrikta.

- Ne samo da dobro funkcioniše Naučno-tehnološki park 1, već se gradi i Naučno-tehnološki park 2. Tu nam nije cilj da stanemo, već je cilj da razvijamo još novih poslovnih zgrada za razvoj startap kompanija - kazao je Pavlović.

Najavio je da će u Naučno-tehnološkom parku biti napravljen i Institut za regenerativnu medicinu.

- Nije to samo institut za matične ćelije, to je razvojni institut koji će privući naše stručnjake iz čitavog sveta - naveo je Pavlović.

