Pavlović: Kao čovek mogu da oprostim, kao gradonačelnik želim istinu - nasilje mora da prestane

„Suđenje je odloženo. Nismo dali izjave. Što se tiče samog postupka, uredno sam se odazvao pozivu. Uvek ću postupati u skladu sa onim što sud naloži. Važno je da poštujemo sud i institucije“, kazao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je došao u niški Osnovni sud, gde je danas odloženo suđenje Arsenu Milosavljeviću, studentu niškog Medicinskog fakulteta, kome je počelo suđenje zbog optužbi za nasilničko ponašanje.



Milosavljeviću se sudi po optužnici Višeg javnog tužilaštva u Nišu za krivično delo nasilničkog ponašanja na sportskoj priredbi ili javnom skupu, a povod je to što je prošle godine, 21. marta, sa drugim studentima napao pristalice Srpske napredne stranke koji su se okupili povodom najavljenog dolaska visokih funkcionera ove partije. Suđenje počinje godinu dana nakon što je u Oficirskom domu održan skup SNS-a, kada su pojedini naprednjaci gađani jajima.

„Svi se sećamo tih nemilih scena. U tom kontekstu, najmanje je važno ko sam ja, bilo kao gradonačelnik, bilo kao čovek. Važno je da se čuje da su neki mislili da imaju pravo da napadnu žene, nečije majke. To je nedopustivo i tome mora jednom zauvek da se stane na put. Takve scene nasilja više nikada ne smeju da se dešavaju na ulicama Niša“, jasan je Pavlović.

On dodaje da moramo da se okrenemo normalnom, pristojnom ponašanju i međusobnom uvažavanju, to treba da bude budućnost našeg grada.

„Kada sam danas dolazio i odlazio iz suda, bio sam izložen uvredama. Izdržaću svaku kritiku i svaku uvredu, ako je to cena da se istina čuje. Neću reagovati na neprimeren način. Želim da naglasim da takvo ponašanje ne predstavlja duh građana Niša. To nije slika Nišlija. Taj mali broj ljudi koji se okupio ne predstavlja većinu, među njima su bili i predstavnici opozicije koji su se neprimereno ponašali”, rekao je Pavlović koji je još jednom ponovio da ne želi da bude predstavljen kao žrtva.“Ovde sam da radim, da gradim i da doprinesem razvoju grada i pomognem svim sugrađanima“, ističe gradonačelnik Niša.

Pavlović navodi da je važno da se istina čuje i da će u nastavku postupka biti prilike da se sve razjasni.

„Kada je reč o mladom čoveku koji je bio uključen u incident, uveren sam da nije delovao samostalno, već da je bio pod nečijim uticajem. Verujem da to nije bila njegova lična namera. Kao čovek spreman sam da oprostim. Kao gradonačelnik želim samo da se utvrdi istina i da se ovakve situacije više nikada ne ponavljaju. Hajde da zatvorimo tu temu i okrenemo se boljoj budućnosti. To je cilj kome težimo“, završio je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Prvog čoveka grada ispred samog suda dočekala je grupica ljudi koju su u najvećoj meri činili novinari opozicionih stranaka, opozicioni odbornici, a neverovatno je i to da se među okupljenima našao i otac maloletnog deteta koji je, dobacujući pogrdne reči, sve vreme držao dete uz sebe.

Autor: D.Bošković