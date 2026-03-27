ISTORIJSKI KORAK ZA NIŠ I SRBIJU: Fakultetu srpskih studija Univerziteta u Nišu dobio dozvolu za rad

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković uručio je danas dozvolu za rad Fakultetu srpskih studija Univerziteta u Nišu. On je naveo da je Fakultet ispunio najstrože standarde Nacionalno akreditaciono telo i time stekao puno pravo na rad.

Doc. dr Milan Lazarević, predsednik privremenog Saveta Fakulteta srpskih studija ističe da je osnivanje fakulteta od istorijskog značaja.

„Formirano je jezgro koje će čuvati nacionalni identitet i otvoriti prostor za razvoj srpskih studija širom Srbije“, rekao je Lazarević.

Lazarević je ocenio da je značaj ovog fakulteta ogroman, jer su do sada, kako je rekao, identitetske nauke u Srbiji bile zapostavljene.

„Značaj ovog fakulteta je ogroman, jer tu imamo imamo istorijske nauke, srbistiku, slavistiku, a otvara se mogućnost i za otvaranje novih smerova poput arheologije, kulturologije“, rekao je on.

„Fakultet srpskih studija zadovoljio je sve standarde koje je postavilo Nacionalno akreditaciono telo. Novina je što će prvi put u epicentru biti identitetske nauke. Dakle, one nauke koje se bave proučavanjem istorije, kulture i tradicije srpskog naroda sa akcentom na to da se pozitivne vrednosti naše tradicije razumeju, čuvaju i unaprede i da se u mlađim generacijama podstakne radoznalost da proučavaju ovu oblast“, rekao je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

Prema njegovim rečima, ovo je veliki i važan korak za srpsku prosvetu i akademski život.

„Nadam se da će buduće generacije studenata i profesora ovog fakulteta predano raditi na proučavanju pitanja vezanih za naš nacionalni identitet“, istakao je ministar Stanković koji je dozvolu za rad fakulteta uručio predsedniku privremenog Saveta Fakulteta srpskih studija dr Milanu Lazareviću.

