OBEĆANO - ISPUNJENO! Predsednik Vučić podsetio šta je rekao građanima pre lokalnih izbora, pa sada kratko poručio: 10/10 (VIDEO)

"Biću zadovoljan samo ako bude 10:0 za nas i to je jedino što me zanima", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić neposredno pre održđavanja lokalnih izbora.

I tako je i bilo.

Aranđelovac na 90% obrađenih biračkih mesta Aleksandar Vučić lista Naša porodica, ima gotovo 53, odnosno 52,96. Studenti za Aranđelovac imaju 44,9 ruska stranka 1,09 srpski liberali 0,6, Koalicija 381 ima 0,42 to je, ima još 4 mesta samo da se obrade, dakle 37 mesta je obrađeno nemoguće da dođe do promene konačnog rezultata.

Bajina Bašta, obrađeno 51 od 52, dakle sve je jasno. 53,49% lista Aleksandar Vučić, 41,35% ujedinjeni za Bajinu Baštu, Milan Stamatović, 1,87%, Socijaldemokratska partija Srbije, 2,2%, Izbori se za Bajinu Baštu 0,45%, nestranački pokret za Bajinu Baštu 0,65%. Ovde ne može ni teoretski da dođe do promene.

U Boru 49,22 odsto, a oko 40,3 odsto dobila je studentska lista, a četiri osto vlaška stranka.

U Kladovu najubedljivija pobeda - liste oko SNS-a dobila je 72 posto glasova, a 26,69 odsto dobila je studentska lista.

Knjaževac - lista oko SNS-a 57,11 odsto glasova.

U Kuli najneizvesniji rezultati - lista "Kula naša porodica" 50,42 odsto glasova.

Lučani - 63,78 odsto listi oko SNS-a.

Majdanpek - lista oko SNS 65,64 odsto, a lista Nu dau 19 odsto.

Sevojno - 51,48 listi oko SNS-a.

- Obećano, ispunjeno - zaključio je Vučić.

