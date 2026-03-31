MINISTARKA MESAROVIĆ DOČEKALA KINESKU DELEGACIJU: Predstavnici kineske provincije Hebei i predsednik HBIS grupe danas se sastaju s predsednikom Vučićem

Poptpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović dočekala je jutros na aerodromu "Nikola Tesla" delegaciju Narodne Republike Kine, koju predvodi guverner provincije Hebei Vang Džengpu.

Mesarović je poželela dobrodošlicu guverneru provincije Hebei Vang Džengpuu i delegaciji Narodne Republike Kine, navodeći da ih Srbija dočekuje kao iskrene prijatelje

- Osećajte se kao kod svoje kuće, Srbija jeste vaša druga kuća - navela je Mesarović i podsetila da zahvaljujući snažnim i čeličnim odnosima predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga, partnerstvo dve zemlje nastavlja da se razvija u pravcu konkretnih rezultata, novih investicija i još čvršćeg povezivanja naših privreda.

- Uverena sam da će ova poseta dodatno unaprediti saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajedničke projekte i ekonomski rast - istakla je Mesarović.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa članovima delegacije kineske provincije Hebei koju predvodi guverner Vang Džengpu i predsednik HBIS grupe Liu Đijen.

Sastanak je zakazan za 10.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

HBIS Group Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd je privredno društvo osnovano 2016. godine, kada je kineska kompanija Hestil preuzela Železeru Smederevo, i nalazi se u sastavu korporacije HBIS grupe.

