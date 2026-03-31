VUČIĆ NAKON SASTANKA SA ČLANOVIMA DELEGACIJE KINESKE PROVINCIJE HABEI: Razmenili smo mišljenja o daljem unapređenju saradnje

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa članovima delegacije kineske provincije Hebei koju predvodi guverner Vang Džengpu i predsednikom HBIS grupe Liu Đijenom.

- Otvoren i sadržajan razgovor sa guvernerom kineske provincije Hebei i predsednikom HBIS grupe o daljem jačanju sveukupne saradnje Srbije i Narodne Republike Kine, uz poseban osvrt na industrijski razvoj, nova ulaganja i budućnost zajedničkih projekata koji su od velikog značaja za našu zemlju - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''i dodao:

Razmenili smo mišljenja o daljem unapređenju saradnje u oblasti čelične industrije, modernizaciji proizvodnih kapaciteta, primeni savremenih tehnologija i jačanju konkurentnosti srpske privrede. Posebno sam istakao da ekonomski odnosi naših zemalja danas imaju snažan i merljiv rezultat, o čemu najbolje govori podatak da je Kina među najvažnijim ekonomskim partnerima Srbije i drugi najveći strani investitor u našoj zemlji, sa više od 7,3 milijarde evra kumulativnih investicija, kao i da je ukupna razmena robe i usluga u 2025. godini premašila 10,6 milijardi američkih dolara. Govorio sam i o značaju kompanija koje posluju u Srbiji, doprinose rastu izvoza, zapošljavanju naših ljudi i daljem razvoju industrijskih kapaciteta. Uveren sam da ćemo zajedno nastaviti da gradimo nove projekte i dodatno učvršćujemo privredne veze, na dobrobit građana Srbije.

- Ponovio sam da Srbija visoko ceni čelično prijateljstvo sa Kinom i predsednikom Sijem, koje je potvrđeno i u najtežim i u najboljim vremenima. Uveren sam da ćemo, uz međusobno poverenje, poštovanje i odgovoran rad, nastaviti da ostvarujemo rezultate koji donose konkretne koristi našim građanima i dodatno učvršćuju sveukupne odnose naših zemalja - zaključio je Vučić.

