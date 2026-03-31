SRAM TE BILO! Opasne poruke Bjelogrlića, 'revolucionara' iz Opova: Ne mora sve da se završi na izborima, svi znamo da postoji i drugi scenario

Ideolog blokadera Dragan Bjelogrlić direktno priziva na nemire i nasilno rušenje vlasti u Srbiji i predsednika Aleksandra Vučića.

Iako je formalno izrazio nadu da će se promena vlasti dogoditi na izborima, Bjelogrlić je jasno stavio do znanja da to nije jedina opcija.

- Možda ćemo imati sreće da se to završi mirno, na izborima, nadam se da će tako biti, svi znamo da postoje i druge mogućnosti i druga scenarija... Mislim da je priča sa ovim režimom, sa Aleksandrom Vučićem i ovom ekipom, ne znam kako bih ih nazvao, interesnom grupom, ajde da budem najblaži, okupljenom oko njega završena. Pitanje je sada koliko ćemo imati sreće da ona bude završena što pre - rekao je Bjelogrlić.

Ovakve poruke dodatno raspiruju atmosferu i otvaraju pitanje odgovornosti javnih ličnosti za reči koje mogu imati ozbiljne posledice.