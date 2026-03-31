VUČIĆ O DIVLJANJU BLOKADERA ISPRED REKTORATA: Ovo je dokaz da je kraj svemu, ukupno ih bilo 3.900

Predsednik Srbije Aleksandar Vučićje govorio o najnovijim dešavanjima i neredima u režiji blokadera.

Kaže da je ovo očajnički trzaj onih koji su nemoćni.

- Ovo je dokaz da je kraj svemu. Njih je večeras, kada sve saberete, oko 3,900. Konačno vidimo kakva je prava nasilnička priroda. Kao kad su rekli da smo mi nekoga napadali u Kuli, a ispostavilo se da su se oni međusobno napadali. Moja poruka ljudima je da budu mirni, nemamo baš nikakvih razloga za brigu. Obrazovanje nam uništavaju najnesposobniji ljudi u zemlji. Uništili su budućnost naše dece, godine će biti potrebne za ovaj javašluk. Državi je stalo da se vidi kako je stradala ova devojka. Oni nemaju nikakvu empatiju - rekao je on.

Vučić se osvrnuo i na obraćanje rektora Vladana Đokića okupljenima na Studentskom trgu.

- Ja nemam ništa protiv toga da se bilo ko kandiduje, nema to pravo dok je na fakultetu ali... On je veliki favorit. Oni kako sami kažu imaju 75 posto podrške u narodu, ne vidi se to baš na izborima, ali atmosfera zla i sukoba, nepoverenja, mržnje... Veliki su favoriti. Ko će biti naši kandidati, o tome ćemo da odlučujemo. Čekaju nam važni razgovori. Potpisujemo sporazume za Ekspo - rekao je on.

Autor: D.Bošković