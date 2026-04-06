AKTUELNO

Politika

Aleksandar Vučić sa ambasadorom Irana: Srbija za mirno rešenje i sprečavanje globalne katastrofe

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Islamske Republike Iran Mohamedom Sadekom Fazlijem.

Ambasador Fazli je upoznao predsednika Vučića sa aktuelnom situacijom, naglasivši da Teheran ne želi da se rat širi, već traži diplomatske načine da se dođe do mira.

Predsednik Vučić je rekao da Srbija podržava mirno rešenje, uz poštovanje Povelje UN, teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica svih država. Takođe je naglasio da je za celo čovečanstvo od ogromnog značaja da se nađe mirno rešenje, kako bi se sprečila katastrofa neviđenih razmera.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#ambasador Irana

#globalna katastrofa

POVEZANE VESTI

Politika

Jelena Žarić Kovačević sa ambasadorom Irana: Jačanje saradnje u oblasti porodice i demografije

Politika

'SRBIJA PRIDAJE VELIKI ZNAČAJ PARTNERSTVU SA UZBEKISTANOM' Srdačan susret predsednika Vučića sa ambasadorom Ojbekom Šahavdinovim (FOTO)

Politika

Poslednje pripreme pred dolazak Makrona: Vučić razgovarao sa ambasadorom Francuske

Politika

'Poslednje pripreme za posetu predsednika Si Đinpinga' Vučić sa ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom

Politika

'Kina je jedan od najvažnijih partnera Srbije!' Vučić razgovarao sa ambasadorom Li Mingom, dobio i poklon

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SE SASTAO SA AMBASADOROM HILOM: Srbija ostaje privržena održanju mira i stabilnosti u regionu! (FOTO)