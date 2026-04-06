Aleksandar Vučić sa ambasadorom Irana: Srbija za mirno rešenje i sprečavanje globalne katastrofe

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Islamske Republike Iran Mohamedom Sadekom Fazlijem.

Ambasador Fazli je upoznao predsednika Vučića sa aktuelnom situacijom, naglasivši da Teheran ne želi da se rat širi, već traži diplomatske načine da se dođe do mira.

Predsednik Vučić je rekao da Srbija podržava mirno rešenje, uz poštovanje Povelje UN, teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica svih država. Takođe je naglasio da je za celo čovečanstvo od ogromnog značaja da se nađe mirno rešenje, kako bi se sprečila katastrofa neviđenih razmera.

Autor: D.Bošković