STIGAO OBDUKCIONI ZAPISNIK O SMRTI STUDENTKINJE NA FILOZOFSKOM: Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu

Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je stigao obdukcioni zapisnik sa toksikološkom analizom Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u vezi sa smrću 25-godišnje M. Ž. koja je nastradala 26. marta 2026. godine.

- U interesu javnosti saopštavamo da nalazi ukazuju da je smrt nastupila usled povreda nastalih padom sa visine, dok toksikološkim analizama nije detektovano prisustvo lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, kako se dodaje, nastavlja predistražni postupak povodom smrti M. Ž. i okolnosti pod kojima je došlo zapaljenja pirotehničkih sredstava na V spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22:40 časova, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

POVEZANE VESTI

Hronika

Oglasilo se Više javno tužilaštvo povodom tragedije na Filozofskom fakultetu

Hronika

SASLUŠANI OŠTEĆENI U INCIDENTU ISPRED FDU Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu: Planirano još ispitivanja u slučaju nasilničkog ponašanja

Hronika

Saslušan osumnjičeni da je u Zemunu bacio BOMBU na fitnes klub: Oglasilo se tužilaštvo

Politika

POLICIJA ISPITUJE STUDENTE KOJI SU IMALI PRISTUP ODREĐENIM PROSTORIJAMA FILOZOFSKOG FAKULTETA: Dovode se u vezu sa bezbednosnim propustima na Filozofs

Hronika

KAKO JE ZAPISNIK O SASLUŠANJU ZAVRŠIO U JANOSTI? Istraga zbog curenja podataka o Vujadinu Saviću: Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu

Politika

SAZNAJEMO: Pripadnici UKP po nalogu VJT u Beogradu ušli u zgradu Rektorata (FOTO+VIDEO)